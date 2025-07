Max Verstappen (27) gaat een contract tekenen bij het Formule 1-team van Mercedes voor het seizoen van 2026, zo denkt het merendeel van de F1-fans op onze website. GPFans vroeg haar lezers wat zij denken dat Verstappen gaat doen in de nabije toekomst en maar liefst 76% verwacht dat hij spoedig de handen ineenslaat met Toto Wolff en consorten.

Verstappen wordt vrijwel dagelijks in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Hoewel de situatie veel lijkt op die van vorig jaar, zijn er enkele noemenswaardige verschillen. Zo kon Red Bull Racing vorig jaar nog voor een groot deel meestrijden om het kampioenschap - en ging Verstappen er uiteindelijk ook nog met de coureurstitel vandoor. Daarnaast sprak Verstappen zich toen al vrij snel duidelijk uit over zijn toekomst. Dit jaar zijn de kaarten opnieuw geschud. Red Bull is niet langer competitief, worstelt met haar tweede rijder en besloot haar teambaas na een dienstverband van ruim 20 jaar op straat te zetten. En Verstappen? Die heeft zich - in tegenstelling tot vorig jaar - nog niet duidelijk uitgesproken over zijn toekomstplannen. 76% van de GPFans-lezers denkt dan ook dat hij vertrekt naar Mercedes, zo blijkt uit een glasheldere uitslag van onze poll.

84% denkt dat Verstappen vertrekt naar Mercedes

De F1-fans op onze website kregen onder meer de vraag voorgeschoteld of Verstappen naar Mercedes gaat. Daar werd massaal op gereageerd. Meer dan 23.000 mensen reageerden en 76% daarvan denkt dat Verstappen na dit seizoen overstapt naar Mercedes, in 2026 dus. Een kleine groep van 8% denkt ook dat Verstappen een transfer gaat maken, maar zij denken dat hij eerst nog een jaar de kat uit de boom kijkt alvorens hij de sprong waagt. In totaal denkt dus maar liefst 84% van de GPFans-lezers dat Verstappen uiteindelijk vertrekt richting het team van Wolff. 10% verwacht dat Verstappen de komende jaren gewoon bij Red Bull Racing blijft. Een zeer bescheiden groep van 5% verwacht dat Verstappen wel vertrekt, maar niet naar Mercedes. Zij denken dat hij zijn heil elders gaat zoeken, bijvoorbeeld bij Aston Martin.

Wanneer gaat Verstappen duidelijkheid geven?

Er klonken onlangs ook geruchten dat Verstappen op Spa aankomend weekend meer duidelijkheid gaat geven over zijn toekomst. 57% van onze lezers gaf aan inderdaad te verwachten dat we dan meer te weten komen over zijn plannen voor volgend jaar. 18% denkt dat Verstappen nog tot de zomerstop wacht met het nemen van een beslissing, terwijl ongeveer een kwart (26%) verwacht dat we niet op korte termijn duidelijkheid hoeven te verwachten.

