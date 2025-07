Toto Wolff heeft in een interview met de Wall Street Journal onthuld hoe hij en Lewis Hamilton hun vriendschap hebben weten te behouden, ondanks de overstap van de Brit naar Ferrari eind 2024. Wolff stelt dat het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes 'borderline vijandig' had kunnen zijn, maar dat er bewust aan is gewerkt om dit te voorkomen.

De Brit komt zelfs nog vaak langs bij Mercedes tijdens raceweekenden en reist regelmatig samen met de Oostenrijkse teambaas, George Russell en Valtteri Bottas. De voormalig teamgenoot blijft dus in de buurt en verschijnt regelmatig tijdens raceweekenden. Zo reist Hamilton vaak samen met Wolff, Russell en Bottas. "Toen hij besloot te vertrekken, had het heel ongemakkelijk kunnen worden, borderline vijandig, en we hebben actief besproken hoe we dat konden voorkomen", aldus Wolff. Ondanks alles is Hamilton volgens Wolff nog steeds een vriend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bizarre crash in GT World Challenge: Lamborghini gaat in vlammen op na enorme klap

Wolff over Hamilton

Ondanks dat ze op het circuit concurrenten zijn – Ferrari en Mercedes liggen na twaalf races in het seizoen van 2025 slechts twaalf punten uit elkaar in het constructeurskampioenschap – zetten Wolff en Hamilton de rivaliteit op het asfalt opzij, zo stelt ook Wolff. "Op het circuit willen we je verslaan. Daar bestaat geen twijfel over. Maar we hebben al twaalf jaar een relatie en we vertrouwen elkaar."

Wolff over leven Hamilton

De Oostenrijker geeft ook een inkijkje in het leven van Hamilton, die hem soms om advies vraagt over zijn datingleven. "Ik leef een ander leven door zijn ogen – hij laat me zijn flirts zien en wie hij date, en vraagt: 'Moet ik voor dit meisje gaan of niet?' En ik zeg: 'Ja, dat moet je doen, en vertel me hoe het was.'" De band tussen de teambaas en de Ferrari-coureur is, ondanks de overstap, zowel professioneel als persoonlijk dus nog steeds erg goed.

Gerelateerd