Verstappen hielp Bortoleto in kwalificatie Oostenrijk: "Ik zag hem rijden en mijn ronde was toch al verpest"

Max Verstappen gaf Gabriel Bortoleto een slipstream tijdens de derde kwalificatiesessie in Oostenrijk. Volgens de Nederlander was zijn eigen ronde op dat punt toch al verpest.

Max Verstappen kende een naar eigen zeggen dramatische zaterdag in Oostenrijk. De Nederlander kwalificeerde zich door een ongelukkig getimede gele vlag slechts als zevende voor de Grand Prix van zondag, maar ook zonder die dosis pech was het allemaal verre van positief. Bij Viaplay liet Verstappen weten dat hij ook dan namelijk vijf of zes tienden achter polesitter Lando Norris had gestaan: "Dat is dramatisch veel", klonk het onder andere.

Artikel gaat verder onder video

Bortoleto voor het eerst in Q3

Wie een aanzienlijk betere middag kende, was Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. De twintigjarige Braziliaan wist zich op indrukwekkende wijze voor het eerst dit jaar een weg naar Q3 te vechten, en legde uiteindelijk zelfs beslag op de achtste startplaats. Een knappe prestatie van de rookie, die tijdens zijn laatste snelle ronde zelfs nog wat hulp kreeg van een goed bevriende coureur: Verstappen.

Verstappen schoot te hulp

Verstappen gaf Bortoleto een slipstream op het rechte stuk. Daarnaar gevraagd bij Viaplay klinkt het: "Ja, mijn ronde was toch al verpest [door die gele vlag]. Ik zag hem achter mij en hij heeft tot nu toe natuurlijk echt een topweekend. Dus ik dacht, ik probeer hem een heel klein beetje te helpen", klinkt het met een glimlach.

Gerelateerd