Red Bull-adviseur Helmut Marko is toch wel verbaasd dat teambaas Christian Horner de kansen van de Red Bull Powertrains-motor voor volgend jaar niet hoog inschat. De Oostenrijker spreekt dagelijks met de teambaas over de nieuwe power units, en volgens Marko laat Horner daarbij juist een heel andere indruk achter.

Komend seizoen gaat Red Bull Racing voor het eerst in haar geschiedenis racen met een zelfgebouwde power unit. De regels voor motoren worden namelijk flink aangepast, waarbij er meer gevraagd wordt van het elektrische gedeelte van de krachtbron. Ford is daarvoor aangetrokken en samen met de motorafdeling van Red Bull wordt er een Formule 1-krachtbron ontwikkeld. In een eerder stadium dekte de leiding van Red Bull zich al enigszins in door te stellen dat het moet concurreren met motorfabrikanten die al meer dan honderd jaar power units bouwen.

Red Bull Ford-power unit

Intern zouden er echter wel positieve geluiden klinken, al liet Horner onlangs bij het Duitse Bild weten dat het arrogant zou zijn om te verwachten dat Red Bull direct een betere power unit zou kunnen bouwen dan de concurrentie. Marko kijkt ook op van die uitspraak, zo legt hij uit bij OE24. "Ik stond ook versteld toen ik dat las. Intern spreekt hij (Horner, red.) in elk geval anders. We zitten met onze motor binnen de marges en denken niet dat we momenteel een significant nadeel hebben", opent Marko. Daarnaast is de uitdaging voor elke motorfabrikant hetzelfde: "Ook de andere fabrikanten moeten voor volgend jaar volledig nieuwe motoren bouwen. We hebben ervaren mensen; een groot deel hebben we bij gevestigde bedrijven weggehaald. Dat kan tot verrassingen leiden." Toch blijft de angst bestaan voor dominantie: "Ik hoop alleen niet dat een van de motorfabrikanten straks zo dominant is als Mercedes in 2014."