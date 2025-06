Het raceweekend in Oostenrijk staat voor de deur, wat betekent dat de thuisrace van Red Bull Racing weer op het programma staat. In voorgaande jaren was deze race vaak een prooi voor Max Verstappen, maar dit seizoen liggen de verhoudingen anders. Bovendien speelt de temperatuur een grote rol, maar wat kunnen we verwachten van het weer in Spielberg?

De huidige Formule 1-wagens zijn extreem gevoelig voor temperatuurschommelingen. Zo presteert de RB21 van Red Bull Racing beter onder koelere omstandigheden, iets wat ook geldt voor Mercedes. De MCL39 van McLaren is daarentegen minder gevoelig voor temperatuurwisselingen, en dat heeft alles te maken met het managen van de bandentemperatuur. Op dat vlak heeft McLaren nog altijd een voorsprong, en de weersvoorspellingen lijken voorlopig niet in het voordeel van Red Bull uit te vallen.

Weersverwachting GP van Oostenrijk

De teams en coureurs kunnen zich opmaken voor tropische omstandigheden tussen de bergen van Spielberg. Vrijdag is nog de koelste dag, met een temperatuur van 29 graden Celsius en nul procent kans op regen. Op zaterdag is er wél een kleine kans op neerslag, maar met slechts 0,2 mm hoeft men geen stortbui te verwachten. Ook stijgt het kwik dan naar 30 graden Celsius, een temperatuur die zondag opnieuw wordt voorspeld door Weeronline.

Weervoorspelling Grand Prix-weekend in Oostenrijk🇦🇹 pic.twitter.com/tMzScQimPZ — GPFans NL (@GPFansNL) June 25, 2025

