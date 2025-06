Montoya tipt: Verstappen senior is sleutel voor volgende horde Max in de F1

Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya geeft Max Verstappen wat advies mee. Volgens Montoya kan de Nederlander de hulp van zijn vader Jos goed gebruiken als het gaat om zijn toekomst binnen de Formule 1. In een interview met CasinoHawks legt Montoya uit waarom hij vindt dat Verstappen senior de aangewezen persoon is om de coureur van Red Bull te ondersteunen.

Op dit moment moet Verstappen het doen met vier wereldtitels en ligt hij nog steeds in de race voor zijn vijfde, ondanks een heel erg lastig seizoen voor het team van Red Bull Racing. De Nederlander won twee van de eerste tien races, terwijl McLaren met Oscar Piastri de toon zet. Het verschil tussen Verstappen en Piastri is momenteel 43 punten. Montoya vraagt zich af wat er gaat gebeuren in het nieuwe seizoen, ook wat betreft de nieuwe reglementen.

2026-regels zullen een grote rol gaan spelen

Volgens Montoya speelt vooral de komst van de nieuwe reglementen in 2026 een grote rol. De Colombiaan vraagt zich af hoe Red Bull Racing die veranderingen doorkomt nu topontwerper Adrian Newey het team binnenkort verlaat. “Kan Red Bull onder de nieuwe regels nog domineren, zonder Adrian Newey? Dat is de hamvraag. Dit is de eerste keer dat Red Bull een nieuwe regelgeving zal doormaken zonder Newey”, stelt hij.

Jos Verstappen is de juiste persoon om hulp te vragen

De oud-coureur denkt dat Jos Verstappen beter aanvoelt wat er in de komende jaren nodig is. “Ik denk dat het waarschijnlijk meer in het achterhoofd speelt bij Jos dan bij Max. Jos draait al wat langer mee en begrijpt het beter. Hij begrijpt hoe belangrijk het is dat de juiste persoon de auto ontwerpt.”

