Jeen Grievink

Dinsdag 11 april 2023 14:55 - Laatste update: 15:05

Lewis Hamilton heeft al flink wat jaren in de Formule 1 achter de rug en dus ligt het voor de hand dat hij ooit wel eens in zijn auto heeft geplast tijdens een racesessie. Toen hij bij Simon Lazenby aan de leugendetector ging, bleef hij echter stug volhouden dit nog nooit te hebben gedaan. Maar sprak hij wel de waarheid?

Formule 1-coureurs zitten soms urenlang in hun cockpit, zonder dat ze de mogelijkheid hebben om te plassen. Als het een beetje tegenzit in een race, kan een coureur soms wel meer dan twee uur lang zijn plas moeten ophouden. Ze kunnen niet even hun wagen langs de kant zetten en tijdens de pitstops is er ook geen tijd om in en uit de cockpit te gaan. Coureurs proberen dan ook vlak voor de race nog even naar het toilet te gaan, maar soms komt het toch voor dat ze ontzettend nodig moeten als ze eenmaal in de auto zitten. Rondrijden met een drukkende blaas, is niet prettig, dus wat doe je dan? Je laat het lopen in je raceoverall. Hamilton stelt dit nog nooit gedaan te hebben, maar dat bleek achteraf een leugen.

Leugendetector slaat alarm bij "nee" van Hamilton

In een leugendetector-test van Sky Sports ging Hamilton een ja/nee-gesprek aan met Lazenby en kreeg hij de vraag of hij ooit in zijn Formule 1-auto had geplast. "Nee", zo luidde het antwoord van de Mercedes-coureur alvorens hij hoofdschuddend in lachen uitbarstte. Lazenby keek naar de leugendetector en zag dat die concludeerde dat Hamilton loog bij het geven van zijn antwoord. De zevenvoudig wereldkampioen werd geconfronteerd met zijn leugen en erkende toen toch dat hij ooit eens in zijn auto had geplast, al weet hij niet meer precies wanneer dat was.

Hamilton plaste één keer in F1-auto

"Ik heb het één keer gedaan", zo krabbelde Hamilton terug van zijn eerdere antwoord. "Was het in Singapore? Ik kan het me niet meer herinneren." Vervolgens kreeg hij de vraag of hij zijn races wel eens terugkijkt. Daarop was het antwoord ook "nee" en dat bleek - volgens de leugendetector - wél de waarheid te zijn. Hamilton loog overigens wel weer op de vraag of hij realityseries kijkt op televisie. De Brit zei van niet, maar de leugendetector oordeelde anders. "Dat is belachelijk", zo counterde Hamilton.