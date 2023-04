Jeen Grievink

Maandag 10 april 2023 11:44 - Laatste update: 11:54

Valtteri Bottas is inmiddels al meer dan een decennium actief in de koningsklasse van de autosport en hoewel hij nog lang niet van plan is te stoppen, bereidt hij zich wel alvast voor op het einde van zijn racecarrière. Mocht dat punt aangebroken zijn, dan hoopt de Fin in koffie en gin zijn nieuwe hobby te hebben gevonden.

Terwijl hij in zijn Alfa Romeo probeert zoveel mogelijk WK-punten te verzamelen, is Bottas op de achtergrond druk bezig met zijn eigen koffie- en ginlijn. Dat Bottas een groot koffieliefhebber is, mag geen verrassing zijn, want de Fin wordt meer dan eens gespot in de paddock met een warm bakkie pleur. Hij heeft echter ook een passie voor gin, en gedistilleerde alcoholisch drank die rechtstreeks afstamt van de Nederlandse jenever. Bottas is druk bezig zijn voorliefde voor koffie en gin om te toveren tot een goedlopend project, dat hij voort kan zetten als hij eenmaal zijn helm aan de wilgen heeft gehangen.

Bottas druk bezig met koffie en gin voor na carrière

"Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het onderzoeken van andere dingen", zo doelt hij - geciteerd door Motorsport.com - op zijn koffie- en ginprojecten. "Het is belangrijk om een passie te hebben voor andere dingen na je carrière. Als je niets hebt, dan zou je na zo'n hectische periode een leegte kunnen voelen. Dus dat is zeker mijn gedachte hierachter." Maar zelfs nu hij nog de hele wereld over vliegt, weet hij tijd te vinden om met zijn koffie- en ginprojecten bezig te zijn. "Ik krijg vaak de vraag waar ik de tijd vandaan haal, maar die tijd is er wel", zegt hij.

Eerst gin, dan weer racen: "Dat is cool"

Het is voor Bottas ook een manier om wat ontspanning te vinden tijdens de raceweekenden door. "Voor mij is het belangrijk om de focus te verleggen. Als je daarna weer een raceweekend hebt, is dat ook verfrissend. Eerst ben ik bezig met mijn gin en dan race ik weer , dat is cool", zo zegt Bottas, die meewerkt aan het merk Oath Gin. Op koffiegebied werkt hij samen met ST. ALi en Kahiwa Coffee, branderijen uit respectievelijk Australië en Finland.