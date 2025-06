Hoewel de geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes blijven rondzingen, denken de kenners aan tafel bij F1 Aan Tafel dat zo’n transfer erg onwaarschijnlijk is.

De timing van het gesprek is opvallend, omdat er signalen zijn dat George Russell zijn contract bij Mercedes spoedig zal verlengen, mogelijk al rond het raceweekend op Silverstone. Hoewel er geruchten rondvliegen dat, mocht Verstappen naar het team van Mercedes vertrekken, dit dan ten koste zal gaan van Kimi Antonelli. Maar dat spreekt Danielle Geel, teammanager Van Amersfoort Racing, tegen: “Ze hebben zoveel geld geïnvesteerd in Antonelli, ze volgen hem al sinds de karting en hebben hem opgenomen in het juniorprogramma… dus ik denk dat ze daar wel mee doorgaan. Anders is dat echt zonde van die investering.”

Verstappen in een andere omgeving?

Sebastiaan Bleekemolen gelooft ook niet in een overstap van Verstappen. Hij trekt de vergelijking met Hamilton, die dit jaar de overstap maakte naar Ferrari: “Hamilton moet echt wennen aan die omgeving. Dus dat is allemaal apart, hoe dat loopt. Maar we kunnen het ook omdraaien naar Verstappen: hij had ook een paar jaar nodig voordat hij echt zijn draai vond bij Red Bull.” Ook de gedachte dat Verstappen zichzelf extra zou bewijzen door het bij een ander team te doen, wordt resoluut van tafel geveegd door Geel: “Kijk, Max is Max. Het verandert niks aan hem persoonlijk.”

‘Links en rechts gesprekken, maar overstap lijkt onrealistisch’

Bleekemolen begrijpt dat er contact is geweest tussen Verstappen en Mercedes, maar benadrukt dat dit niets ongewoons is in de Formule 1: “Er zijn natuurlijk wel links en rechts gesprekken geweest, dat moet je als team zijnde ook doen. Maar Russell zit ook op zijn plek en doet het hartstikke goed. Antonelli doet het ook goed; die heeft nog een jaar nodig om zich verder te ontwikkelen. Dus ik zie een overstap niet snel gebeuren.”

