Max Verstappen herkent veel van zichzelf in de achttienjarige Kimi Antonelli. De viervoudig wereldkampioen heeft zodoende een aantal waardevolle adviezen voor het wonderkind van Mercedes.

Kimi Antonelli is de meest geanticipeerde rookie van dit Formule 1-seizoen. De achttienjarige Italiaan domineerde maandenlang de krantenkoppen, toen bekend werd dat de debutant de opvolger van Lewis Hamilton zou worden bij het topteam van Mercedes. Het komt vrijwel nooit voor dat een rookie de sport binnenkomt bij een topteam, waardoor de verwachtingen logischerwijs enorm hoog lagen. Antonelli laat regelmatig indrukwekkende dingen zien en scoorde in Canada zijn eerste podium met de derde plaats, maar het nadeel van die hoge verwachtingen, is dat alles wat niet direct goed gaat, ook onder een vergrootglas in de media komt te liggen.

Schreeuwen om relevant te blijven

Max Verstappen is daar niet onbekend mee. De Nederlander debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de Formule 1 en maakte op zijn achttiende de overstap naar Red Bull Racing: "Kimi moet zijn eigen ding blijven doen", adviseert Verstappen tegenover de aanwezige media in Canada. "Het maakt niets uit wat oud-coureurs over hem zeggen. Sommigen willen gewoon relevant blijven en schreeuwen daarom maar wat. Dat hoort erbij. Iedere coureur heeft daar wel eens last van gehad. Hopelijk hoef ik mij daar later niet mee bezig te houden", klinkt het lachend.

Verstappen over goede band met Antonelli

De viervoudig wereldkampioen vertelt dat hij het goed kan vinden met Antonelli: "We hebben het wel eens over de banden en de balans van onze auto's", klinkt het. "Maar we zijn ook concurrenten, dus je kunt niet alles aan elkaar vertellen. Kimi is heel aardig en open, en zijn vader is ook altijd erg aardig. We kunnen het goed met elkaar vinden."

