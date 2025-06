Felle woorden: 'Mosterd-na-de-maaltijd-gelul na crashmoment tussen McLarens'

De crash van Lando Norris en Oscar Piastri houdt de Formule 1-wereld nog altijd flink bezig. Tijdens de race in Canada maakte Norris een inschattingsfout toen hij zijn teamgenoot wilde inhalen. Olav Mol blikt terug op dit incident en is naar eigen zeggen 'niet te spreken' over de werkwijze van het team van McLaren.

Het was het meest besproken moment van het afgelopen weekend: de crash van Norris. Hij botste op de achterkant van Piastri en moest de race voortijdig verlaten. Olav Mol blikt terug op dit incident en is naar eigen zeggen 'niet te spreken' over Volgens Mol heeft McLaren, met teambaas Andrea Stella, deze situatie niet goed aangepakt. Mol zegt in het programma Race Café: "Ik vind wel dat je als teambaas dat af kan vaardigen, want we zaten in de laatste drie ronden van de wedstrijd. Je ziet het gewoon aankomen. Ik zie het aankomen, dus zij zouden het ook moeten voelen. Het zijn ook allemaal mannen met een racehart."

Mostend-na-de-maaltijd-gelul!

Mol vindt de reacties van Stella achteraf maar onzin. Stella zei dat doordat Norris zijn excuses aanbood, er binnen het team niets verandert. Mol reageert daar fel op: “Dat is ook allemaal mosterd-na-de-maaltijd-gelul. Je had het in mijn optiek kunnen voorkomen. Het had zomaar een dubbele uitvalbeurt kunnen zijn. Dan doet zo’n weekend echt pijn.” De analist en commentator is dus niet te spreken over de werkwijze bij McLaren en vindt dat het team harder moet zijn.

