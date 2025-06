Mercedes juicht niet te vroeg: Wolff ziet 'inconsistencies' in Formule 1-prestaties

Ondanks de dominante overwinning van George Russell op Max Verstappen in Canada, blijft Mercedes-teambaas Toto Wolff nuchter over het verdere seizoen. Hij laat zich uit over een aantal aangepaste onderdelen en of dit wel het juiste effect heeft gebracht waar men op hoopte.

Russell wist in Montreal niet alleen poleposition te veroveren met “een van de beste rondjes ooit”, maar controleerde ook de race volledig. Toch wil Wolff niet te vroeg juichen: “We hebben 50 graden baantemperatuur gehad en we waren dominant, maar het is wel een circuit dat onze auto goed ligt.” De prestaties vielen niet helemaal uit de lucht, want Mercedes presteerde vorig jaar in Canada ook al sterk. Russell stond toen ook op pole, al won hij toen niet.

Positieve verandering dit seizoen

Dit jaar was het vooral de nieuwe achterwielophanging die positief opviel. “We hebben wat dingen aan de auto aangepast, een nieuwe achterwielophanging die nu goed werkt. Maar het asfalt hier is heel glad en het circuit heeft weinig hogesnelheidsbochten; juist daar hebben we normaal last van oververhitte banden”, legt Wolff uit.

Wolff blijft voorzichtig, niet te vroeg juichen

Ondanks alle verbeteringen blijft Wolff voorzichtig. “We zijn nooit echt zeker. De 'swings in performance' zijn nog steeds groot. We hebben het vorig jaar ook gezien: op het ene circuit ging het super, het weekend daarna stonden we weer ver achter. De trend is duidelijk: Montreal past bij onze auto. Oostenrijk, de volgende race, is weer een ander verhaal met een compleet andere layout en nieuwe uitdagingen.”

Mercedes gaat de goede kant op?

Een belangrijke verschilmaker was dus waarschijnlijk de nieuwe achterwielophanging die Mercedes in Imola introduceerde, daarna tijdelijk verwijderd had en nu in Canada weer gebruikte. Het zou ervoor moeten zorgen dat de banden koeler blijven op warme circuits. “We brachten de nieuwe achterwielgeometrie voor dat ene probleem, oververhitting van de banden. In Imola waren de resultaten nog niet zoals gehoopt. Daarna hebben we het eraf gehaald en nu hier teruggezet. We hopen dat dit de juiste ontwikkelingsrichting is.”

Nieuwe ontwikkelingen geven geen zekerheid

Toch blijft het lastig om onder deze regels grote stappen te maken, benadrukt Wolff: “Je weet nooit zeker of een nieuwe ontwikkeling meteen werkt. Correlatie is heel moeilijk, niet alleen voor ons, maar voor veel teams. Er is geen magische oplossing, het draait om veel data en steeds blijven leren.”

