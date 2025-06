De toekomst van Max Verstappen in F1 is al een tijdje onderwerp van gesprek en Christijan Albers stelt dat niet Aston Martin of Mercedes, maar Red Bull Racing nog steeds de juiste keuze is voor de toekomst.

De Nederlander werd tijdens de Grand Prix van Canada tweede achter George Russell, in wat samen met Japan en Imola het beste weekend van Red Bull was in 2025. In de F1-podcast van De Telegraaf stelt Albers dat Red Bull Racing nog steeds de beste optie is voor Verstappen, ook in 2026 en daarna. "Hij krijgt daar alle vrijheid, is de kopman, kan doen wat ie wil en qua prestaties is die auto niet echt heel slecht." Verstappen heeft nog contract tot eind 2028 bij zijn huidige team en hoeft dus niet eind dit jaar een beslissing te nemen.

Wolff nog bezig met komst Verstappen

Toch denkt Albers ook dat Toto Wolff, teambaas van Mercedes, nog bezig is met de mogelijke komst van Verstappen in 2026. "Toto voelt zich lekker in zijn vel, na een eerste en derde plek. Heb je Max in die auto, dan pak je twee of drie tienden en sta je dichter bij McLaren.” Zowel Russell als Antonelli hebben een aflopend contract bij Mercedes, waardoor Mercedes voor volgend jaar nog alle opties heeft en ook Verstappen dus een optie blijft die ze open willen houden.

Aston Martin

De andere optie is Aston Martin, dat ook nog steeds vaak wordt genoemd. De laatste tijd zou het team volgens de geruchten de komst van Verstappen op hebben gegeven en doorgeschakeld zijn naar Russell. Albers stelt echter dat de combinatie Honda en Adrian Newey toch Verstappen nog over zou kunnen halen. "Dat is iemand waarmee je dominant bent geweest, dus waarom niet? Hij heeft het bewezen. Natuurlijk zijn er meer mensen in een team. Maar als je niet het gevoel had dat hij de dominante persoon [bij Red Bull] was, dan ga je dat nu wel geloven.”

