‘Roofdier’ Verstappen kan niet tippen aan vliegensvlugge Russell, aldus buitenlandse media

Hoewel Max Verstappen na twee lastige weekenden weer op het podium stond, stond de aandacht deze keer in veel kranten niet op hem, maar vooral op winnaar George Russell. Toch zijn er media die beide coureurs uitgebreid bespreken, vooral door het strategische gevecht en de spanning tijdens de race.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport analyseert hoe Verstappen Russell de hele race redelijk kon volgen, maar niet genoeg snelheid had om echt aan te vallen. “Het team hield altijd Max Verstappen in de gaten, maar door de snelheid en de betere werking van de banden kon Mercedes controleren en zijn race afstellen op Max en Red Bull”, stellen zij. “De overwinning van Russell werd na de race ter discussie gesteld door een officiële klacht van Red Bull bij de stewards, gericht tegen de Britse Mercedes-coureur.”

Artikel gaat verder onder video

Veel discussie rondom safety car

Dit leidde tot veel discussie, want onder de safety car remde Russell plotseling hard om zijn remmen op te warmen, waardoor Verstappen hem even passeerde. Russell gaf over de boordradio gelijk aan dat zijn concurrent hem inhaalde, terwijl Verstappen zich verdedigde: hij was verrast door het gedrag van Russell. “De FIA wees het protest echter af. Er was niet voldoende bewijs dat de actie van Russell opzettelijk of ongewoon was”, aldus La Gazzetta.

Engelse prijzen Russell

Ook The Guardian besteedt in het Verenigd Koninkrijk aandacht aan de verschillen en de onderlinge strijd. Zij prijzen Russell om zijn prestatie: "Het was een wederopstanding van Russell, terwijl Norris alles fout doet." Over Verstappen schrijven ze: "De 27-jarige weerstond de dreiging van de viervoudig wereldkampioen." Daarnaast benoemen ze de recente geschiedenis tussen de coureurs en herinneren eraan dat Verstappen in de vorige race strafpunten kreeg na een incident met Russell. “Russell botste twee weken eerder in Spanje nog met Verstappen. De Nederlander kreeg toen drie strafpunten op zijn licentie, waardoor hij nog één strafpunt verwijderd is van een schorsing. Na zijn pole in Montréal grapte Russell dat hij bij de start wat meer ruimte had om de ellebogen uit te steken. Omdat hij beter wegkwam bij de start, was dat niet eens nodig.”

'Roofdier' Verstappen kan niet tippen aan snelheid Russell

In de Franse krant L'Équipe is er aandacht voor het feit dat Verstappen en Russell opnieuw op het podium staan, maar dat het Max niet lukte de Mercedes-coureur echt te bedreigen. “Verstappen, van wie velen verwachtten dat hij als een roofdier op Russell zou duiken bij de start, hield zich aanvankelijk in en ondernam later wél pogingen op de baan, maar kon de latere winnaar geen moment echt bedreigen”, schrijven ze. Ook noemen ze dat Red Bull na afloop protesteerde tegen Russell, maar zonder resultaat.

Gerelateerd