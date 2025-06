FIA velt oordeel en deelt opnieuw gridstraf uit na kwalificatie-incident

Isack Hadjar moet in Canada drie plaatsen naar achteren op de startopstelling na een incident met Carlos Sainz tijdens Q1. De Fransman hield de Spanjaard op in bocht 6, waardoor Sainz zijn snelle ronde niet goed kon afmaken en uiteindelijk al in Q1 werd uitgeschakeld.

Sainz was zichtbaar teleurgesteld over dit incident en sprak zich daarna uit bij de media: “Als je in Q1 aan je ronde begint en iemand rijdt midden op de baan die je kwalificatie verpest, dan is je hele weekend naar de knoppen. Nu sta ik zeventiende, terwijl ik voor Q3 moest vechten. Ik ben enorm teleurgesteld.” Sainz legde uit dat hij Hadjar al bij bocht 3 en 4 zag, maar dacht dat de Fransman misschien strategisch vuile lucht gaf.

Frustrerend moment voor Sainz

“Misschien stond hij zelf op de rand van uitschakeling en wilde hij me bewust in vuile lucht zetten”, denkt Sainz. Pas bij bocht 5 en 6 werd duidelijk dat Hadjar niet opzij ging, waardoor Sainz moest liften en hem zelfs moest inhalen alsof het om een race ging. “Alles bij elkaar was dat drie tot vier tienden op een ronde, terwijl het verschil met Q2 uiteindelijk twintig milliseconden was. Dat is gewoon heel frustrerend.”

Reactie van Hadjar

Hadjar, die uiteindelijk Q3 haalde en negende werd, reageerde direct na afloop: “Ik hinder normaal gesproken echt nooit iemand, zelfs niet in een vrije training. Ik kreeg te horen dat Carlos zijn ronde had afgebroken, maar in werkelijkheid was hij nog steeds aan het pushen. Het was gewoon complete miscommunicatie. Het is zonde, het verpest zijn kwalificatie en misschien ook een beetje die van mij.”

Beslissing van de FIA

Volgens de stewards probeerde Hadjar uiteindelijk wel ruimte te geven, maar kwam hij daar te laat mee. Hij vertrouwde op de verkeerde informatie van zijn team. “Hoewel auto 6 probeerde om van de racelijn af te gaan en ruimte te maken voor auto 55, gebeurde dat te laat. De coureur van auto 6 erkende dat auto 55 werd gehinderd”, verklaarden de stewards. Daarom volgt er een gridstraf van drie plaatsen, een standaardstraf voor hinderen tijdens de kwalificatie. Hierdoor start Hadjar vanaf de twaalfde plek.

