Na ophef eindelijk ademruimte voor Toto Wolff: "Het was echt een megaronde"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zichtbaar blij na de poleposition van George Russell in Canada. Russell wist met een indrukwekkende ronde sneller te zijn dan de concurrentie, waardoor hij de race mag starten vanaf de eerste plek.

Naast hem op de eerste rij staat Max Verstappen, en Wolff kijkt nu al uit naar het onderlinge duel: “Iedereen kijkt uit naar het gevecht tussen Russell en Verstappen. Ze zullen geen duimbreed toe willen geven. Het zal spannend worden tussen hen!” De sterke kwalificatie van George Russell kwam niet helemaal als verrassing. Op vrijdag liet Mercedes tijdens de vrije trainingen al goed tempo zien en Russell was toen zelfs de snelste in VT2. Wolff vertelt: “Het was bemoedigend, want het circuit was heet. In de vrije trainingen waren we competitief en we waren verrast dat het begin van de kwalificatie niet al te makkelijk was. Maar aan het eind werden de rondetijden steeds sneller. Het was echt een megaronde van George.”

Flashbacks naar Spanje?

Dat Russell de pole kon pakken ondanks de druk van Verstappen, de McLarens en de Ferrari’s, maakt het extra indrukwekkend volgens Wolff. Mercedes leek vooraf vooral goed te gaan bij koudere omstandigheden, maar nu bleek de W16 ook met warmer weer uitstekend te presteren. Russell start zondag dus vanaf pole, met Verstappen naast zich. De twee kwamen elkaar dit seizoen al eerder tegen in Spanje, waar hun strijd leidde tot een botsing en een penalty voor Verstappen.

