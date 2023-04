Vincent Bruins

Vitaly Petrov is van mening dat autosport zich verder is blijven ontwikkelen in Rusland, ondanks de sancties tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne sinds februari 2022. Hij denkt dat het komt, omdat de getalenteerde Russische coureurs die in Europa raceten, terug zijn gekomen naar Rusland.

Petrov werd de eerste Russische coureur in de Formule 1, toen hij in 2010 zijn debuut maakte voor Renault, nadat hij het jaar ervoor tweede was geworden in de GP2 Series achter Nico Hülkenberg. In 2011 werd het team omgedoopt tot Lotus Renault en hij pakte een podium in de seizoensopener in Australië. Hij kwam zonder stoeltje te zitten voor 2012, toen hij werd vervangen door Romain Grosjean, dus verhuisde Petrov naar Caterham waar hij zijn F1-carrière puntloos afsloot.

Kvyat, Mazepin en Shwartzman

Een dag na het begin van de invasie annuleerde de Formule 1 direct de Grand Prix van Rusland in Sochi. Een week later werd besloten dat coureurs afkomstig uit Rusland en Wit-Rusland mee mochten blijven doen, maar alleen onder een neutrale vlag, en in het Verenigd Koninkrijk mochten Russen überhaupt niet meer deelnemen. Haas besloot om de samenwerking met hoofdsponsor Uralkali en hun coureur Nikita Mazepin stop te zetten. Mazepin ging vervolgens meedoen aan de Silk Way Rally in Rusland. Voormalig Red Bull Racing-coureur Daniil Kvyat zag een stoeltje in het FIA World Endurance Championship aan zijn neus voorbijgaan, toen Roman Rusinov besloot de auto van G-Drive Racing terug te trekken, omdat hij niet onder de neutrale vlag wilde racen. Kvyat ging terug naar Rusland waar hij de titel pakte in het nationale endurance-kampioenschap. De in Tel Aviv-geboren Robert Shwartzman, die sinds dit jaar de reservecoureur is van het Ferrari Formule 1-team, racet tegenwoordig met een Israëlische licentie.

Te trots voor de neutrale vlag

"We hebben onze eigen circuits, we hebben onze eigen auto's, dus onze autosport staat niet stil," zo citeert F1 Chronicle Petrov die tegenwoordig voor de Russische autosportfederatie werkt. "Het is alleen maar sterker geworden, omdat er veel kampioenschappen zijn waar onze atleten die terug zijn gegaan naar Rusland, nu in racen. Ze gaan hier gewoon met hun carrières verder, dus over het algemeen heeft autosport hier juist meer momentum gekregen." Petrov legde verder uit dat Russische coureurs inderdaad onder de neutrale vlag mogen deelnemen in Europa, maar dat de meesten trots zijn op hun vaderland en daarom weigeren. "Wij verbieden niets, maar helaas kunnen wij niet racen in Europa onder de Russische vlag. We zijn ook verplicht zo'n papiertje te ondertekenen. Maar in Rusland blijft de autosport zich door ontwikkelen, onafhankelijk van de internationale kant."