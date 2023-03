Jan Bolscher

Donderdag 16 maart 2023 08:29 - Laatste update: 08:32

Haas Automation, het bedrijf achter het Formule 1-team van Haas, kwam op woensdag onder vuur te liggen nadat het Amerikaanse PBS men ervan betichte zaken te doen met de Russische wapenindustrie. Het Formule 1-team van Haas heeft nu middels een statement op deze aantijging gereageerd.

De naam Haas is niet alleen in verschillende raceklassen een begrip, ook in de mechanische industrie heeft oprichter en teameigenaar Gene Haas zijn sporen verdiend. Haas Automation werd in 1983 door Gene Haas opgericht en ontwerpt en produceert met name computer numeriek bestuurde apparatuur (CNC). Met deze machines kan je met precisie metaal bewerken. Verschillende industrieën maken hier gebruik van, waaronder de wapeninstructie. In een rapport van PBS werd gemeld dat de Oekraïense Economische Veiligheidsraad Haas Automation beticht van het zakendoen met de wapeninstructie in Rusland. Een gevoelige aantijging, gezien de inval van Rusland in Oekraïne afgelopen jaar.

Artikel gaat verder onder video

Statement Haas

Het Formule 1-team van Haas heeft nu een statement naar buiten gebracht: "Op dinsdag 14 maart publiceerde PBS een verhaal waarin werd beweerd dat onze teampartner, Haas Automation, machines en onderdelen rechtstreeks aan Rusland leverde op een manier die in strijd was met de Amerikaanse exportcontrole en sanctieregelgeving", leest het. "De bedrijfsverklaring luidt: dat verhaal is simpelweg onjuist. Zowel in de algemene zin als qua meerdere specifieke uitspraken." De verklaring vervolgt met een opsomming van "belangrijke punten." Onderstaande is dan ook geciteerd:

- Haas Automation voldoet volledig aan de exportcontrole van de Amerikaanse overheid.

- Sinds 3 maart 2022 zijn er geen machines meer verscheept vanuit de fabriek van Haas Automation naar Rusland.

- De 18 machines waarnaar in het verhaal wordt verwezen, verlieten de fabriek van Haas Automation vóór de Russische invasie in Oekraïne.

- Haas Automation heeft er vrijwillig voor gekozen om de relatie met de Russische distributeur te beëindigen, wat nooit is verplicht vanuit Amerikaanse regelgeving.

- Haas Automation steunt Oekraïne en haar inwoners volledig in de verdediging tegen Rusland."

Aan de regelgeving gehouden

Het statement vervolgt: "Op 3 maart 2022, kort na de Russische inval in Oekraïne, heeft Haas Automation de relatie met haar enige bestaande onafhankelijke distributeur voor Rusland en Wit-Rusland, Abamet Management, volledig beëindigd. Sinds die datum heeft Haas geen machines, onderdelen of software verkocht of verzonden aan Abamet of iemand anders in Rusland. Dit cruciale feit werd aan de verslaggever van PBS duidelijk gemaakt voordat het verhaal werd uitgezonden. Haas Automation produceert al meer dan 30 jaar machines en er zijn momenteel meer dan 200.000 Haas-machines in gebruik over de hele wereld. Gedurende die periode heeft Haas zich strikt aan alle Amerikaanse exportcontrole- en sanctieregelgeving gehouden, en was het een nog grotere voorstander van de Amerikaanse beleidsdoelen waarvoor veel van die voorschriften zijn bedacht."