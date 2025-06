Helmut Marko heeft alle vertrouwen in de performance van Max Verstappen, ondanks de negende plaats in de tweede vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve. In gesprek met Sky Sport Deutschland vertelt de Oostenrijker dat de teleurstellende uitslag kwam door wat kleine aanpassingen aan de auto.

De Limburger begon het Canadese weekend goed met een eerste vrije training waarin hij de snelste tijd op het bord zette, maar in de tweede sessie moest hij tekenen voor de negende plaats. Volgens Marko werden er tussen de trainingen door twee kleine dingen aan de auto veranderd, wat niet goed uitpakte voor het rijgedrag. "We gaan terug naar de vorige afstelling, maar het toont wel aan hoe klein het werkvenster van onze auto is." aldus de Red Bull-topman, die daarmee lijkt te willen zeggen dat alles onder controle is.

Instabiliteit en stuiteren

De ervaren adviseur van het team is dan ook optimistisch gestemd over het verdere verloop van het weekend: "We zaten ongeveer op hetzelfde niveau als Oscar Piastri,".Het circuit in Montréal staat bekend om de lage grip, wat volgens Marko bijdraagt aan graining, maar dat was volgens hem niet de reden achter de terugval: "We hadden een zeer competitieve en goed uitgebalanceerde auto, maar door die verandering kregen we weer te maken met stuiteren en instabiliteit." Verstappen klaagde tijdens de tweede sessie over de balans en de remmen, iets wat belangrijk is op het Circuit Gilles Villeneuve vanwege de vele forse remzones.

Bandenstrategie

Marko verwacht dat het een spannende kwalificatie zal worden, maar dan met name vanwege de bandenstrategie. De medium band lijkt sneller te zijn dan de zachte band, wat voor verrassingen kan zorgen: "De medium is de snellere band," klinkt het resoluut. De Red Bull-topman is ervan overtuigd dat het team op zaterdag weer competitief zal zijn. De Nederlander hoopt terug te kunnen keren naar het gevoel van de eerste vrije training, om een goede uitgangspositie voor de race uit het vuur te slepen.