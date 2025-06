Martin Brundle heeft tijdens een analyse bij Sky Sports zijn mening gegeven over de situatie rondom Max Verstappen. Volgens Brundle zouden de rivalen van Verstappen hem moeten uitdagen om zo meer strafpunten te verzamelen, een idee dat voortvloeit uit de agressieve rijstijl van Verstappen en zijn huidige status qua strafpunten.

Verstappen zit in een lastige situatie na de Grand Prix van Spanje, waar hij drie strafpunten na het incident met George Russell kreeg. Door die drie punten staat Verstappen nu op elf strafpunten. Nog één punt erbij en Verstappen krijgt een raceverbod. Tijdens de race in Spanje zorgde een safety car ervoor dat Red Bull Racing hun strategie om moest gooien, iets wat leidde tot frustraties bij Verstappen en uiteindelijk tot de nodige incidenten met Charles Leclerc en Russell.

Provoceren

Collega Karun Chandhok stelt dat Verstappen vaak 'irrationele beslissingen' neemt: "En Max is inmiddels boos. Hij rijdt met een rode waas", voegt Brundle vervolgens toe. Hij wijst op de indrukwekkende controle die Verstappen over zijn auto heeft, maar hij denkt dat coureurs van teams als Mercedes, Ferrari of McLaren hem moeten provoceren om dat ene strafpunt te pakken. "Als ik een Mercedes-, Ferrari-, en met name een McLaren-coureur was, zou ik hem uitdagen om die extra [straf]punten te pakken. Omdat ik denk dat hij onbewust weet dat hij iets voorzichtiger moet zijn", zo stelt Brundle.

Lastig weekend

De uitspraken van Brundle worden gesterkt door zijn eerdere kritiek op de stewards, die volgens hem te mild waren voor Verstappen. Hij had liever gezien dat de maximale straf van vier punten werd opgelegd. Met de Grand Prix van Canada in het vooruitzicht, waar het smalle en bochtige Circuit Gilles Villeneuve wacht, zal het interessant zijn om te zien of Verstappen zijn agressieve stijl kan beteugelen om zo een raceverbod te voorkomen.