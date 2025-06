Max Verstappen heeft zijn eerste clash van de F1 Grand Prix van Canada er al opzitten. De coureur van Red Bull Racing kwam namelijk in een discussie terecht met Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz. De laatstgenoemde legt uit de boosheid van Verstappen niet te begrijpen.

Verstappen werd op de mediadag in Montreal natuurlijk gevraagd naar de crash die hij veroorzaakte met George Russell. Hij was door Red Bull op de harde band gezet voor de late herstart, werd geraakt door Charles Leclerc en Russell, en kreeg van race-engineer Gianpiero Lambiase de opdracht de plek terug te geven. Een opeenstapeling van irritaties leidde ertoe dat Verstappen tegen Russell op crashte. Kravitz vroeg naar Stephen Knowles, de opvolger van de vertrokken sportief directeur Jonathan Wheatley, die mogelijk de call had gemaakt die Lambiase door moest geven. Verstappen was daar niet van gediend en reageerde: "Het is niet echt leuk om één persoon eruit te pikken, eerlijk gezegd. Want dat is nooit het geval. We kijken er als team naar hoe we het beter kunnen doen." Na een heen-en-weer discussie met Kravitz, sneerde de Limburger: "Jij noemde zijn naam. We praten over hem. Jij haalt hem naar voren. Ik hoef dit überhaupt hier niet te bespreken." Kravitz bleef verbaasd achter, maar legt nu zijn kant van het verhaal uit.

Kravitz begrijpt boosheid Verstappen niet

"Hij leek niet echt in de stemming om het erover te hebben", begon Kravitz over het incident met Russell zelf bij Ted's Podbook van Sky Sports en The F1 Show. "Ik dacht daarom laat ik een vraag stellen over de fout die het team maakte, wat leidde tot het bericht om de plek terug te geven aan Russell. Ik dacht dat ik het op een manier vroeg waardoor ik aan zijn kant stond, dat ik zijn frustratie begreep rondom die noodlottige anderhalve minuut. Of Max begreep het per ongeluk verkeerd of hij interpreteerde mijn woorden te negatief. Maar wat had ik dan moeten doen? Had ik 'een teamafgevaardigde zonder naam die zich bezig houdt met de regels' moeten zeggen in plaats van Stephen Knowles?" Een geïrriteerde Verstappen had het interview afgepakt. Kravitz vervolgde: "En hij wilde het gewoon niet accepteren. Hij zei: 'Nou, ik vind het niet aardig van je om dat te doen', waarna het interview beëindigd werd."

