Lando Norris denkt niet dat Max Verstappen veel gaat veranderen. Ondanks de elf strafpunten op zijn superlicentie, denkt Norris niet dat Verstappen zijn rijstijl aanpast, integendeel: hij verwacht dat Verstappen juist nog feller gaat vechten in de Formule 1. De Nederlander is nog maar één punt verwijderd van een schorsing.

De situatie in Barcelona resulteerde in een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten voor Verstappen. Toch ziet de viervoudig wereldkampioen zelf geen reden om zijn aanpak te wijzigen. "Waarom zou ik?" vroeg hij retorisch voorafgaand aan het raceweekend in Canada. Norris steunt zijn concurrent daarin en prijst Verstappen om zijn rijstijl, die volgens hem bijdraagt aan zijn status als één van de besten ter wereld. “Max is wie hij is, en hij heeft bereikt wat hij heeft bereikt door de manier waarop hij rijdt. Er is geen reden om dat aan te passen.”

Artikel gaat verder onder video

Uitzondering

Norris erkent tegenover Motorsport.com dat Verstappen in Spanje over de schreef ging, maar ziet dat als een uitzondering. "Natuurlijk heeft hij gezegd dat hij het niet had moeten doen. Wat hij vorige week deed, was duidelijk anders dan normaal. Het ging niet om agressieve, sterke, scherpe verdedigende acties – dit was iets afwijkends", zo stelt Norris. Hij benadrukt dat Verstappen vooral trouw moet blijven aan zijn aanpak, omdat het hem tot nu toe veel heeft opgeleverd in zijn carrière.

Harder vechten

Volgens Norris heeft het geen zin om te speculeren over een voorzichtiger wordende Verstappen. "Als je op de baan tegen iemand vecht, kun je niet denken: ‘Oh, hij gaat me nu meer ruimte geven’, en dan doet hij dat niet en gaat het fout. Het heeft geen zin om dingen aan te nemen of te proberen te voorspellen wat iemand anders gaat doen. Hij strijdt nog steeds om het kampioenschap. Hij wil nog steeds elke race winnen. Maar ik blijf gewoon mijn eigen ding doen", besluit Norris.

Gerelateerd