Alexander Albon heeft zijn kijk gegeven op waarom veel jonge coureurs het bij Red Bull Racing lastig hebben naast Max Verstappen. De voormalig coureur van het team deed deze uitspraken voorafgaand aan de Canadese Grand Prix en gaat in op de problemen die jonge coureurs ervaren als ze de overstap maken naar het team van Verstappen.

Het is al een tijdje een hot topic: de situatie rondom de tweede coureur bij Red Bull. Sinds Daniel Ricciardo zijn vertrek naar Renault aankondigde, hebben meerdere coureurs het lastig gehad om zich staande te houden naast Verstappen. Yuki Tsunoda, die recent Liam Lawson verving, heeft het lastig om een competitieve tijd te rijden in de RB21. Ondanks dat hij veel ervaring heeft in de simulator, is de auto in het echt een compleet andere wereld.

Albon over Red Bull-juniors

Albon, die zelf de overstap van Toro Rosso naar Red Bull maakte, legt uit tegenover Motorsport.com: "Die auto is echt on a knife edge. Max kan daarmee rijden, maar ik kan uit ervaring vertellen dat ik er zelf ook mee worstelde. Ik denk trouwens dat ik nu wel de ervaring heb om eromheen te kunnen werken, maar dat is iets wat voor veel coureurs onnatuurlijk aanvoelt." Er er is een groot verschil tussen de auto van Red Bull en die van Racing Bulls. "Het is volgens mij deels zo lastig - dat is in ieder geval mijn interpretatie - doordat de Racing Bulls een vrij vergevingsgezinde auto is. Ik heb dat in 2019 ook al eens gezegd. Die auto is vaak erg goed in balans, stabiel en geeft je veel vertrouwen. Ik denk dat die auto bewust zo wordt gemaakt, omdat ze vaak rookies in het team hebben. Daardoor is dat zo'n beetje het fundament van het team. Bij Red Bull Racing is het extreem, eigenlijk precies het andere uiterste. Dus je gaat van een auto die vergevingsgezind is naar een auto die heel erg tricky is, om het even simpel uit te drukken. Je moet jezelf dus enorm aanpassen, doordat de auto's zeer verschillend zijn."

Nieuwe generatie auto's

Albon vervolgt: "Het grootste gedeelte is het begrijpen van de auto, de engineering-kant van het verhaal en ook je eigen rijstijl. Als je begint als jonge coureur, zelfs in de Formule 1, dan moet je nog leren waarom het soms wel of soms niet klikt met een auto. Welke compromissen kun je in een bepaalde situatie vinden, of juist niet, om jezelf als coureur te helpen? Het is duidelijk dat Max goed met deze auto overweg kan en dat hij ook van zo'n auto houdt. Wat hij doet, is meestal de snelste manier met de auto. Hij kan de rondetijd er dan nog uit persen. Dat is ook een aspect van het verhaal. Je moet natuurlijk ook om kunnen gaan met alle ruis dat je slechts de tweede coureur bent. Ook dat aspect is niet makkelijk voor jonge coureurs."