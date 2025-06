Lando Norris maakte in 2024 voor het eerst de coureur Max Verstappen in F1 van dichtbij mee, wat meteen felle duels opleverde. De Brit gaat in op de coureur Verstappen en de kritiek die hij vaak krijgt vanwege zijn acties en rijgedrag op de baan.

In gesprek met BBC Sport stelt Norris dat hij altijd harde, maar wel goede gevecht met Verstappen heeft gehad. Dat was vooral in 2024 het geval. "Hij heeft keihard tegen mij geracet, en dat mag ook. Hij heeft het me op bepaalde momenten ontzettend lastig gemaakt. En daar heeft hij het volste recht toe. Ik heb het al vaak gezegd: ik heb veel respect voor Max. Voor wie hij is als coureur, als persoon en waar hij altijd voor staat. En wat hij bereikt heeft – zijn vier wereldtitels. Dat zijn er vier meer dan ik en hij heeft ook veel meer races gewonnen dan ik. Ik bewonder die statistieken, die prestaties. Maar tegelijkertijd doet iedereen wat hij denkt dat het beste is. Iedereen doet wat hij denkt dat juist is. En iedereen racet uiteindelijk voor zichzelf."

Norris ziet ook zwakke plekken bij hemzelf en Verstappen

Geen enkele coureur is perfect, zo weet ook Norris. De Brit erkent dat hijzelf, maar ook coureurs als Verstappen, een zwakke plek hebben die ze niet altijd onder controle hebben. "Ik heb ze. Misschien hij [Verstappen] ook. Ik race op de agressieve manier die ik juist acht en hij doet hetzelfde. Het zijn de stewards die bepalen wat goed of fout is."

Norris wist dat kampioenschapsgevecht in F1 niet makkelijk werd

Norris mocht in 2024 al een beetje aan een titelgevecht ruiken en zit er dit jaar vol in. Vooral Oscar Piastri, zijn teamgenoot, is een concurrent van de Brit. Verstappen is echter zeker nog niet uitgeschakeld op 49 punten achterstand van Piastri, Norris weet dat een titelgevecht nooit eenvoudig is. "Als je racet voor overwinningen, voor kampioenschappen, tegen de besten ter wereld, dan kun je nooit verwachten dat het makkelijk wordt. Je leert al in het karten dat buitenom inhalen bijna onmogelijk is. Dat is regel nummer één. Maar het kán en het zál gebeuren. Alleen is het ons voornaamste doel om altijd de finish halen. Soms, als je te hard probeert, kan het misgaan. Je kunt dan de race niet uitrijden, ook al deed je misschien niks verkeerds. Dus soms moet je een veiligere aanpak kiezen."

