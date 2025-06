Er is wederom veel te doen om Geri Halliwell (52), de vrouw van Red Bull-teambaas Christian Horner. De ex-Spice Girl zou op gespannen voet leven met Melanie Brown, beter bekend als Mel B, nadat zij op live televisie onthulde seks te hebben gehad met Halliwell. Nu zou er wederom gedoe zijn tussen de twee.

Het lijkt nog steeds niet te boteren tussen Mel B en Geri. De verstandhouding tussen de twee kwam onder druk te staan toen Mel B enkele jaren geleden in de talkshow van Piers Morgan onthulde dat ze seks heeft gehad met Geri. "Ze had geweldige borsten", zo vertelde Mel B. Ze zei dat het iets "eenmaligs" was en dat het "gewoon gebeurde". Ze leek zich toen ter plekke te realiseren dat het misschien niet handig was om dit op live televisie te onthullen. "Ik heb het nu gezegd. Ze [Geri] zal me vermoorden en haar man [Christian Horner] ook", zo zei ze. Vanaf dat moment ging het mis wat betreft de relatie tussen Mel B en Geri. Laatstgenoemde noemde de beweringen "kwetsend en niet waar".

Artikel gaat verder onder video

Geri Horner ontbreekt op 50ste verjaardag Mel B

Er wordt gespeculeerd dat het 'seksverhaal' nog steeds invloed heeft op de relatie tussen de twee Spice Girls. Mel B vierde recentelijk haar 50ste verjaardag en pakte dit groots aan met een geweldig feest in Leeds op zaterdagavond. De Daily Mail laat weten dat Geri, samen met Victoria Beckham, ontbrak op dit feest. Opmerkelijk, zo schrijven zij, aangezien de hele meidengroep vorig jaar op de 50ste verjaardag van Beckham nog wel samen was. Insiders lieten aan The Sun weten dat Victoria ontbrak op het feest van Mel B vanwege 'werkverplichtingen waar ze niet onderuit kon', maar Geri zou geen reden hebben gegeven voor haar afwezigheid.

Geri en Mel B kunnen nog niet door één deur

De vrouw van Horner zou mogelijk nog steeds wrok koesteren richting Mel B. Zo wordt beweerd dat er vorig jaar op het feest van Victoria ook al een ongemakkelijke sfeer hing tussen de twee dames. 'Mel probeerde het op het feest met Geri goed te maken, maar het ging niet zoals gepland. Ze lachte erom, maar Geri leek niet geïnteresseerd in wat ze te zeggen had en liep weg. Toen ze de groepsfoto gingen maken, bleef Geri zo ver mogelijk bij Mel vandaan. Dat was ongemakkelijk om te zien', zo zou een bron hebben laten weten. Het lesbische onderonsje zou aan de basis liggen van deze situatie. 'Hierdoor kwam hun vriendschap onder druk te staan', zo klinkt het.

De Spice Girls in 2007 bij de Victoria's Secret Fashion Show

Geri speelt hoofdrol in recente ruzie Spice Girls

Maar dat is nog niet alles, want gisterenochtend kopte The Mirror dat er sprake is van een heftige ruzie in de Spice Girls-groep, wederom met Geri in de hoofdrol. Ze zou 'het nalatenschap van de band hebben verdraaid'. In de hoogtijdagen van de Spice Girls was hun motto 'Girl Power', iets dat voortkwam uit het feit dat de damesgroep voor hun roem herhaaldelijk te horen kregen dat ze nooit op de voorpagina van tijdschriften zouden verschijnen omdat "vrouwen niet verkopen". De Spice Girls wilde met 'Girl Power' laten zien dat vrouwen wel degelijk in staat zijn dingen te bereiken. Ze werden hiermee feministische iconen. Maar dit fenomeen zou Geri nu onderuit hebben gehaald, zo klinkt het.

Geri Horner zou 'Girl Power' niet langer omarmen

Bij de lancering van haar kinderboek vorige maand, zou Geri hebben gezegd: "Girl Power was een mooi woord voor feminisme. Maar als je in het woordenboek kijkt en ziet wat feminisme betekent, betekent het 'gelijkschakeling tussen de seksen'. Daarom maakt het voor mij niet uit wat je geslacht is: ik wil dat iedereen zijn of haar kracht voelt. Laten we dat woord dus laten evolueren van 'Girl Power' naar 'Inner Power'." Deze opmerking schoot bij haar Spice Girls-collega's in het verkeerde keelgat.

Spice Girls zijn niet blij met uitspraken Geri

"Denkt ze dat het oké is om de nalatenschap van de Spice Girls, een band waar vijf zeer sterke vrouwen trots op waren en die veel verandering teweegbracht, af te kraken tijdens een lezing om haar eigen carrière als boekauteur te promoten?", zo liet een bron dicht bij de meidengroep weten aan de Daily Mail. Een andere bron laat weten dat Geri misschien niet langer deel uit wil maken van de Spice Girls, maar zei dat ze het niet "moest verpesten voor de anderen".

Het medium meldt dat Geri zich tegenwoordig liever terugtrekt met Christian Horner op hun landgoed in Cotswolds, waar ze veelal bezig is met het schrijven van boeken. "Ze wil eigenlijk niet weer Ginger Spice zijn, daar was een tijd en een plaats voor. Tegenwoordig is ze meer een dame van het landgoed", zo klinkt het.

Gerelateerd