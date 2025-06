Vrije trainingen in Formule 1: Hoe werken ze en hoe lang duren ze?

Een Grand Prix-weekend van de Formule 1 bestaat uit drie dagen. De vrijdag en de zaterdagochtend worden besteed aan vrije trainingen. Maar waarom worden deze verreden en hoe lang duren deze sessies? GPFans legt het uit.

Op de vrijdag, om het raceweekend aan te vangen, worden er twee vrije trainingen gehouden van ieder één uur - Vrije Training 1 (VT1) laat in de ochtend of vroeg in de middag en Vrije Training 2 (VT2) laat in de middag. In deze sessies krijgen teams en coureurs de mogelijkheid om vertrouwd te raken met het circuit, afstellingen van de auto's uit te proberen, het slijtage en de prestaties van de banden te evalueren, en andere cruciale data te verzamelen. Op de zaterdag wordt de laatste trainingssessie gehouden, Vrije Training 3 (VT3). In dit uur krijgen de teams en coureurs een laatste kans om de afstellingen te perfectioneren en laatste veranderingen aan te brengen, voordat de kwalificatie op de zaterdagmiddag begint. De auto's gaan dan in parc fermé en dus mogen teams geen wijzigingen meer maken voor de race van zondag.

Waarom zijn vrije trainingen in de Formule 1 zo belangrijk?

Zoals eerder beschreven, geven de trainingssessies teams de mogelijkheid om de afstellingen te finetunen en ervoor te zorgen dat alles geoptimaliseerd is, voordat ze onder parc fermé-omstandigheden komen. Het is vanaf het begin van de kwalificatie verboden voor de teams om de auto's aan te passen.

Op circuits die nieuw zijn op de F1-kalender of na een lange tijd terugkeren, zijn de trainingen al helemaal cruciaal, omdat er geen recente data is om gebruik van te maken. De Grand Prix van China is hier een mooi voorbeeld van. Het duurde vijf jaar, voordat de koningsklasse kon terugkeren op het Shanghai International Circuit, vanwege de COVID-19-pandemie. Er waren ondertussen compleet andere technische reglementen en de baan was op een andere manier dan eerst opnieuw geasfalteerd. Shanghai voelde daarom in feite aan als een nieuw circuit.

Vrije trainingen in een weekend met een Sprint

Grand Prix-weekenden waarin er een Sprint wordt gehouden, een verkorte race om extra punten te scoren, hebben niet drie vrije trainingen. Er wordt slechts één trainingssessie verreden. Dit gebeurt laat in de ochtend of vroeg in de middag op vrijdag. De kwalificatie voor de Grand Prix wordt al op de late vrijdagmiddag gedaan in plaats van op de zaterdag. De zaterdag draait volledig om de Sprint, met eerst de sprintkwalificatie en daarna de verkorte race, voordat de 'normale' race op de zondag wordt verreden. Met maar één vrije training van een uur hebben teams veel minder tijd om te experimenteren met de afstelling en dat kan het spannender maken.

