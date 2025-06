De tweede triple header van het seizoen 2025 in F1 zit erop. De Europese triple header, die langs Italië, Monaco en Spanje ging, bracht veel conclusies met zich mee en werd vooraf gezien als een hele belangrijke triple header.

Het begon allemaal met de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, waar Verstappen zijn tweede zege van het seizoen boekte door Lando Norris en Oscar Piastri overtuigend te verslaan. Vervolgens won Norris in Monaco door Charles Leclerc en Piastri van zich af te houden in een race waarin Verstappen tot twee keer toe met de strategie hoopte op een safety car of rode vlag. Vervolgens was er nog de Grand Prix van Spanje, die ook een alternatieve strategie van Verstappen opleverde. Toch was het Piastri die zijn vijfde zege van 2025 boekte door Norris te verslaan. Verstappen leek op weg naar P3, maar door strategische fouten en kortsluiting bij Verstappen eindigde hij op P10 en was het Leclerc die het podium op zou mogen. Wat kunnen we na de triple header nu allemaal concluderen?

Artikel gaat verder onder video

McLaren weet nieuwe regels voorvleugel FIA te overleven

Voorafgaand aan de triple header werd deze periode van drie raceweekenden gezien als het moment voor de concurrentie om in te lopen op McLaren. Dit was ten eerste omdat de teams in Imola en Spanje vaak voor het eerst upgrades meebrengen. Dit bleek ook massaal het geval te zijn, zeker met betrekking tot de vloer en voorvleugel. Daarnaast zijn het circuits die de auto van McLaren op papier niet liggen.

De voorvleugel lag in Spanje, en achteraf ook al in Imola, onder een vergrootglas vanwege de nieuwe regels omtrent hoeveel de vleugel flexibel mocht zijn. De concurrentie en analisten dachten dat dit op McLaren wel invloed zou hebben, maar in Spanje was hier absoluut geen spraken van op een circuit waar dit juist merkbaar zou moeten zijn (veel snelle bochten). McLaren domineerde de kwalificatie en eigenlijk ook de race, die alleen spannend werd gemaakt door de alternatieve strategie van Red Bull. Bij de constructeurs is het gat al bijna tweehonderd punten, waardoor het daar al op slot lijkt te zitten. Bij de coureurs zal de hoop voor Verstappen door deze triple header ook langzaam maar zeker verdwenen zijn.

Red Bull probeert allerlei strategische trucjes tijdens triple header

Verstappen stelde al dat het voor hem niet voelt alsof hij echt om het kampioenschap vecht. De Nederlander won in Imola met overtuiging en was tot op dat moment eigenlijk de enige die op zaterdag en zondag geregeld de auto's van McLaren uit kon dagen. Toch bleek in Monaco de kwalificatie de doodsteek te zijn voor de race. Verstappen eindigde op P4, ondanks dat hij tot twee keer toe zolang mogelijk doorreed bij de pitstops om te profiteren van een safety car of rode vlag. Die kwam uiteindelijk niet.

In Spanje, een circuit vergelijkbaar met Imola, waren Verstappen en Red Bull de afgelopen jaren erg goed in vorm. Sinds 2022 had Verstappen dar al niet meer verloren, maar dit keer was alles anders. McLaren domineerde de kwalificatie en Red Bull had door dat de enige manier waarop het had kunnen winnen, zou zijn door wederom een alternatieve strategie te proberen. Dit keer zou Verstappen een driestopper doen, waardoor de Nederlander op elke band voluit kon gaan. Dit werkte prima, maar bij de derde stop kwam Norris net voor Verstappen de baan op voor P2. Daarna ging alles fout.

Bom barst bij Verstappen

De safety car kwam aan het einde van de race, Red Bull had alleen nog een setje hards over en besloot de Nederlander niet buiten te laten (dan was hij op P1 begonnen achter de safety car) en op de hards te zetten. Dat was het eerste irritatiepuntje van Verstappen. Bij de herstart bleek vervolgens waarom, want Leclerc ging er na een uitstapje van Verstappen meteen op het rechte stuk al langs. Dit deed hij echter wel door iets te veel naar links te sturen en de RB21 te raken op volle snelheid. Daarna beukte ook George Russell nog eens Verstappen buiten de baan in de eerste bocht. Allebei de momenten leverden frustratie op bij de Nederlander. Als kers op de taart besloot Red Bull ook nog te vragen aan Verstappen om de plek terug te geven aan Russell (iets wat achteraf niet nodig was omdat Verstappen überhaupt geen straf had gekregen), waarna het rood werd voor de ogen van de Nederlander.

Verstappen besloot zich af te reageren op Russell en hem expres te raken, waarna hij de plek alsnog terug zou geven. Verstappen kreeg hier tien seconden straf voor en eindigde zo niet op P3/P4 of P5, maar op P10 en gaf zo kostbare punten weg in het kampioenschap. Mocht daar nog een gevecht hebben bestaan, dan lijkt deze hoop na het weekend in Spanje helemaal vervlogen. Het gat is nu bijna twee hele racezeges (49 punten) en de auto van McLaren is ondanks de upgrades en de nieuwe reglemeten omtrent de voorvleugel nog steeds duidelijk het snelst. De enige hoop die Verstappen nu nog heeft, is dat de bom tussen Norris en Piastri in hun titelgevecht gaat barsten en hij daarvan kan profiteren.

Tsunoda raakt in neerwaartse spiraal

Over het tweede stoeltje bij Red Bull valt na de triple header ook niet veel goeds te vertellen. Tsunoda begon nog relatief stabiel, ondanks een DNF en een matige kwalificatie. De triple header verliep echter dramatisch voor de Japanner. Zijn resultaten: P10, P17 en P13 na wederom een paar dramatische kwalificaties. Tsunoda lijkt het vooral daar te laten liggen momenteel.

Opvallend genoeg sprak teambaas Christian Horner nu wel over 'tijd geven aan Tsunoda', tijd die Liam Lawson begin dit jaar nooit heeft gekregen. Tsunoda lijkt echter steeds meer richting de prestaties van Lawson begin dit seizoen te gaan, dan dat hij een stijgende lijn heeft gevonden. Tot nu toe heeft hij zeven punten gescoord als coureur van Red Bull na zeven races en een sprintrace.

Mercedes raakt stabiele vorm kwijt

Mercedes was achter McLaren het meest stabiele team, zeker vergeleken met Red Bull en Ferrari. Van deze stabiliteit is inmiddels geen spraken meer. Russell werd zevende in Imola en elfde in Monaco voordat hij in Spanje uiteindelijk vierde werd door de fout van Verstappen. Ondertussen is er bij rookie Andrea Kimi Antonelli spraken van een mix van mindere vorm en ongeluk. Zijn twee uitvalbeurten tijdens deze triple header hadden vooral met ongeluk te maken, terwijl zijn P18 in Monaco vooral te danken was aan de strategie, maar ook aan zijn eigen fout tijdens de kwalificatie op zaterdag.

Mercedes heeft Ferrari en Red Bull dichter in de buurt zien komen bij de constructeurs en kan een duel met McLaren helemaal vergeten. De grote veroorzaker van deze vormdip zou wel eens de nieuwe regels rondom de voorvleugel kunnen zijn, aangezien Mercedes van alle teams de voorvleugel had met de meeste flexibiliteit.

Rookies in F1

De rookies in F1 hebben hun eerste races in Europa erop zitten. Antonelli hebben wel al behandeld en zit met Mercedes in een vormdip, maar dit is absoluut niet het geval voor de meest indrukwekkende en stabiele rookie van 2025 tot nu toe: Isack Hadjar. De Fransman werd negende, zesde en zevende en blijft vooral uitblinken op de zaterdag. De auto van Racing Bulls is dan op haar best, en gecombineerd met de kwaliteiten van Hadjar en de auto van het team die makkelijk te besturen is, scoort Hadjar stabiel punten en is hij vaak in Q3 te vinden. Vijf van de negen races hebben tot nu toe punten opgeleverd dit seizoen.

Voor Oliver Bearman en Haas gaat het allemaal wat moeizamer. De laatste vier van de vijf races heeft het Amerikaanse team geen punten gescoord. Voor Bearman was de laatste keer in Bahrein. Tijdens deze afgelopen triple header: P17, P12 en P17. Zeker op zondag komt de auto van Haas tekort, terwijl op zaterdag de prestaties nog minder zijn geworden dan begin dit seizoen. Gabriel Bortoleto laat, in zoverre dat mogelijk is bij Sauber, af en toe momentjes zien. Hij noteerde P18, P14 en P12 tijdens de triple header. Tot slot Lawson, die een redelijke triple header achter de rug heeft. P14 en P11 in Imola en Spanje, maar zeker zijn P8 in Monaco was een prima resultaat. Voor nu is Hadjar wel de meest indrukwekkende rookie, voor Antonelli, Bearman, Bortoleto en Lawson.

Colapinto nog zoekende bij worstelend Alpine

Een andere jonge coureur die we eigenlijk nog wel bij de rookies mogen zetten, is Franco Colapinto. De Argentijn heeft zijn eerste races namens Alpine achter de rug, maar de Argentijn viel niet echt op. Hij werd zestiende, dertiende en vijftiende en heeft het vooral lastig tijdens de kwalificaties. Of het echt met de kwaliteiten van de Argentijn te maken heeft, is de vraag.

Alpine heeft namelijk een dramatische triple header achter de rug waarin de vorm nooit echt aanwezig was. De resultaten van Pierre Gasly spreken boekdelen: P13, DNF en P8. Het is het allemaal net niet momenteel, waardoor ze vaak door Racing Bulls, Williams en soms Aston Martin of Haas afgetroefd worden. Zeker het gebrek aan vermogen is een groot probleem, want Alpine moet dit met de setup van de auto weten goed te maken.

Alonso doorbreekt ongeluk in 2025

Voor Fernando Alonso en Aston Martin is het seizoen 2025 tot nu toe een seizoen geweest om snel te vergeten. Dit kan eigenlijk ook wel van het raceweekend in Monaco gezegd worden, waarin het team op P15 eindigde en Alonso zijn derde DNF van het seizoen (vierde als je de sprintrace meetelt) noteerde. De Spanjaard had weinig geluk, maar dit veranderde in Spanje.

In zijn thuisrace scoorde Alonso zijn eerste punten van het seizoen door negende te worden. In Imola en Spanje was er sowieso wel een stijgende lijn te zien bij Aston Martin, dat er echter maar twee punten aan over heeft gehouden tot nu toe. De recent gebrachte upgrades, vooral in Imola, hebben tot nu toe de auto in ieder geval wel competitiever gemaakt. Het seizoen 2025 is niet belangrijk voor Aston Martin, maar voor het moraal van het team is het een positieve ontwikkeling.

Stroll zorgt voor geruchten over toekomst

Toch gaat het na de race in Spanje bij Aston Martin meer over de gehele situatie omtrent Lance Stroll, die aan een dramatische reeks bezig is. Sinds Japan eindigde de Canadees op P20, P17, P16, P16, P15 en P15. In Spanje kwam na de kwalificatie ineens het bericht dat hij niet mee zou doen aan de race in Spanje en hij onder het mes ging om pijn bij zijn hand en pols op te lossen.

Er kwamen echter ook al vrij snel geruchten op gang dat er meer aan de hand was. Stroll zou na de kwalificatie in Spanje, waarin hij (niet voor het eerst dit seizoen) na Q1 klaar was, woedend zijn geweest richting het team en andere mensen in zijn omgeving. Hij zou zelfs meerdere dingen kapot hebben gemaakt. Stroll zou ook zijn pijn niet gemeld hebben bij Aston Martin, terwijl hij daar al een tijdje last van had. Ook zou Stroll zelf de handdoek hebben gegooid, omdat hij zijn motivatie kwijt zou zijn geraakt. Het nieuws was in ieder geval genoeg reden voor speculatie.

Gerelateerd