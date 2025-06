Max Verstappen domineert de internationale krantenkoppen, nadat hij in de Grand Prix van Spanje een tijdstraf van tien seconden opgelegd kreeg voor een incident met Mercedes-coureur George Russell.

Na een chaotische herstart kreeg Max Verstappen in de slotfase van de Spaanse Grand Prix de opdracht om de vierde plaats af te staan aan George Russell, om een eventuele straf te voorkomen. De Limburger liet de Mercedes-coureur in bocht vier voorbij gaan, maar ging vervolgens direct weer op zijn gas, waardoor hij tegen de Zilverpijl aanbotste. Het kwam Verstappen op een tijdstraf van tien seconden te staan, waardoor hij uiteindelijk als tiende eindigde. En over het opmerkelijke incident wordt wereldwijd geschreven.

Artikel gaat verder onder video

BILD - een harde klap voor Verstappen

Te beginnen met het Duitse Bild. Daar zag men hoe Verstappen in de problemen kwam door de late safety car, en hoe Russell eerst tegen Verstappen aanreed na de herstart: "Hij liet vervolgens Russell voorbij, maar pas nadat hij tegen hem aan was gereden. Bizar", leest het. "Nog voor de finish, kreeg hij een tijdstraf van tien seconden. Het resultaat was hierdoor de tiende plaats. Een harde klap in de strijd om de wereldtitel. Verstappen staat nu 49 (!) punten achter Piastri.

La Gazzetta dello Sport - vrezen voor een schorsing

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport steekt hun mening ook niet onder stoelen of banken: "Waanzin in de laatste ronden in Spanje, nu moet hij vrezen voor een schorsing", luidt daar de kop. "Hij gaf Russell niet de tijd om hem voorbij te gaan. Hij probeerde hem met een onmogelijke manoeuvre direct weer in te halen. Het resultaat? Een botsing en een tijdstraf van tien seconden."

L'Équipe - Max Max maakt zijn rentree

Bij de Franse redactie van L'Équipe weet men het zeker: Verstappen reed bewust tegen Russell aan. Zo luidt de titel: Mad Max maakt zijn rentree in Barcelona." Daarmee verwijst de krant naar de vroegere jaren van de Nederlander in de sport, waar hij door zijn agressieve rijstijl vaak "Mad Max" werd genoemd. "De Nederlander deed alsof hij Russell voorbij liet gaan, maar maakte daarna contact met de Mercedes", leest het.

Marca - de beste verliezer

De journalist van dienst bij het Spaanse Marca is van mening dat Verstappen vooral zichzelf in de problemen heeft gebracht door het incident met Russell, omdat hij veel punten in het wereldkampioenschap is misgelopen: "Hij staat nu 49 punten achter Piastri, dat is te veel", leest het. "De vraag is of iemand de strijd aan kan gaan met de Australiër in de McLaren. Het lijkt er niet op. Maar Verstappen zegt dat hij tot de laatste race zal blijven vechten. Hij is de beste verliezer, ook dat doet hij als een kampioen."

Gerelateerd