De FIA heeft zich uitgesproken over het incident tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Het duo kwam met elkaar in aanraking en wees daarbij vooral naar elkaar. De FIA heeft de zaak onderzocht en is met een oordeel gekomen.

Leclerc en Verstappen troffen elkaar na de herstart van de Grand Prix van Spanje. Die herstart was nodig nadat Kimi Antonelli zijn Mercedes-motor in de W16 zag ploffen. Verstappen kreeg een vers setje harde banden onder zijn RB21 geschroefd, maar kon zich daarmee moeilijk verdedigen tegen Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

'No further action'

"Auto 1 verloor tractie tijdens het insturen van bocht 14 en moest daardoor zijn positie op de baan verdedigen tegenover auto 16. Auto 16 probeerde vervolgens auto 1 in te halen op het rechte stuk van start-finish. Beide auto's bewogen zich lichtjes naar elkaar toe in het midden van de baan, waardoor er een lichte aanrijding ontstond," aldus de FIA over het incident. In hun ogen hadden beide coureurs de touché kunnen voorkomen: "Beide coureurs waren van mening dat dit een vermijdbare botsing was, die mogelijk had kunnen leiden tot een ernstige crash, maar geen van beiden was volledig of hoofdzakelijk schuldig. Onder deze omstandigheden hebben wij besloten geen verdere actie te ondernemen."

De FIA heeft zich gebogen over het incident tussen Verstappen en Leclerc. pic.twitter.com/X0z4wlEo5i — GPFans NL (@GPFansNL) June 1, 2025

Gerelateerd