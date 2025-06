Verstappen waarschuwt voor start in Spanje: "Tijd om te gaan shinen in bocht 1"

Max Verstappen (27) begint de Grand Prix van Spanje vanaf de derde positie, maar de Nederlander is niet van plan het de McLaren's voor z'n neus te makkelijk te maken bij de start. Verstappen zegt dat hij overweegt te "gaan shinen in bocht 1", waarmee hij doelt op een mogelijk gewaagde inhaalactie.

Verstappen weet dat de auto's van McLaren te snel zijn op het circuit in Spanje. In de kwalificatie kon hij dan ook niet meekomen met Oscar Piastri en Lando Norris, maar toch wist hij zijn RB21 nog wel knap op de derde plek te zetten. Er ligt dus een kans bij de start - en dat weet Verstappen. Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie deelde hij dan ook een waarschuwing uit richting de concurrentie. "Ik denk dat het tijd is om te gaan shinen in bocht 1", zo grijnst Verstappen. "Met drie man naast elkaar, voor de foto's. Waarom niet?"

Verstappen gaat het "maximale eruit halen" tijdens GP Spanje

Vervolgens ging Verstappen nog op een iets meer serieuze toon in op de situatie. "Volgens mij zei Oscar het ook al, het gaat niet alleen om de start en de eerste bocht. Je moet bijvoorbeeld goed met de banden omgaan", zo vertelt de Limburger. "Het is een lange race. Er kan veel gebeuren. Ik zal dus proberen het maximale eruit te halen wat ik heb."

