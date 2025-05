Yuki Tsunoda werd gevraagd naar het vertrouwen van het team richting de Grand Prix van Barcelona, waar Max Verstappen op jacht gaat naar zijn vierde overwinning op rij. Tsunoda blikte kort terug op het weekend in Monaco en zijn eigen verwachtingen.

Eerst blikt de Japanner kort terug op de GP van Monaco: "Om eerlijk te zijn, Monaco was eigenlijk niet te doen..." begon Tsunoda. "Dus in die zin, ja, kwalificatie was echt, echt, echt zwaar voor ons, maar vooral zwaar voor mij. Maar tot en met VT2, VT3 was ik er best dichtbij. En om eerlijk te zijn, de snelheid was waarschijnlijk de beste ooit. Dus het gaat echt de goede kant op."

Uitkijken naar Barcelona

Over de race in Barcelona zei Tsunoda: "En Barcelona, ja, om eerlijk te zijn, ik weet niet veel van de geschiedenis van Red Bull. Maar ja, jij [Journalist op persconferentie, red.] zei dat hij daar vier keer gewonnen heeft. Dat is goed nieuws. Maar ik blijf me gewoon focussen op mezelf in plaats van op Max." Tsunoda lijkt zich dus niet zoveel aan te trekken van hetgeen dat Verstappen doet, maar hoe zit het dan met zijn eigen zelfvertrouwen?

Stappen maken om zelfvertrouwen te kweken

Tsunoda vertelt dat hij nog steeds stappen maakt als het gaat om zelfvertrouwen en gevoel in de auto. “Ja, ik ben nog steeds bezig om, laten we zeggen, vooruitgang te boeken qua vertrouwen en alles. Ik bedoel, het begrijpen van de auto is nog steeds bezig. Het gaat nu om de laatste paar tienden, die laatste milliseconden. Vooral als je de baan opgaat, wil je gewoon dat alles goed gaat...” Het is nu voor Tsunoda duidelijk: hij wil punten gaan pakken in Spanje. Hoewel hij niet in een goede vorm verkeert, blijft hij rustig in deze situatie.

Niet druk maken

Toch maakt hij zich niet te druk. “Dus ik hoef eigenlijk niet eens na te denken over dat soort dingen. Ik zou er vanzelf op reageren en, ja, gewoon snel rijden. Dus ik denk dat die dingen wel komen. Ik denk dat het weekend in Imola me er gewoon weer aan heeft herinnerd hoeveel ik op dit moment al begrijp.”

