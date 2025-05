De FIA gaat dit weekend testen met een nieuwe variant van de skidblocks. Tijdens de race in Japan zorgden de vonken van de titaniumversies voor bermbrandjes rond het circuit. Vanaf dit weekend wordt er daarom geëxperimenteerd met stalen varianten, zo meldt The Race.

De sessies in Japan werden meerdere keren stilgelegd vanwege brandjes naast de baan. Een vergelijkbare situatie deed zich vorig jaar ook al voor tijdens het raceweekend in China. De FIA gaf toen aan dat het probleem lag aan het materiaal waarvan de skidblocks zijn gemaakt. De vonkenregen zorgt voor een spectaculair gezicht, maar kan bij droog gras brand veroorzaken, omdat titanium de hitte langdurig vasthoudt.

Testfase start in Spanje

Om dat risico te beperken, kiest de FIA ervoor om stalen skidblocks te testen. Deze zouden veel sneller afkoelen, waardoor de kans op brandjes aanzienlijk kleiner wordt. Het experiment start dit weekend in Barcelona. Verwacht wordt dat één auto per team op vrijdag met de nieuwe stalen skidblocks rijdt om gegevens te verzamelen. Als de test succesvol blijkt, wil de FIA de stalen varianten ook inzetten in Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland, Italië, de VS, Mexico en Brazilië. De titanium skidblocks blijven voorlopig nog in gebruik, maar als de stalen versie goed presteert, zullen ze alleen nog worden gebruikt in Azerbeidzjan, Singapore, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, aldus het medium.

Staal VS titanium

Er kleven wel nadelen aan het gebruik van staal. Zo is het materiaal zwaarder, wat resulteert in ongeveer 750 gram extra gewicht per wagen. Daarnaast slijt het sneller, omdat het minder sterk is dan titanium. De auto’s zullen daarom hoger moeten worden afgesteld om overmatige slijtage te voorkomen, wat in het ergste geval zelfs tot diskwalificatie kan leiden. Nico Hülkenberg werd in maart nog gediskwalificeerd voor de race in Bahrein, omdat de skidblocks onder zijn wagen te ver afgesleten. Hetzelfde gebeurde Lewis Hamilton na de race in China.

