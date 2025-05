De laatste race van de triple header staat op het programma: de Grand Prix van Spanje. Veel teams hebben hier en daar een update meegenomen, en we gaan zien welk effect TD018 gaat hebben. De FIA heeft daarnaast de namen bekendgemaakt voor de persconferentie. Max Verstappen hoeft zich daar niet te melden.

Lando Norris wist de race in Monaco te winnen en staat daardoor nog maar drie punten achter klassementsleider Oscar Piastri. Verstappen volgt op 22 punten achter Norris. In het constructeursklassement deelt McLaren de lakens uit met 319 punten, terwijl Mercedes met 147 punten op gepaste afstand staat. Daarachter staat Red Bull Racing met 143 punten, gevolgd door Ferrari met één punt minder op P4.

Persconferenties

Donderdag om 14:30 uur gaat de persconferentie in Barcelona van start. Oliver Bearman, Lando Norris en thuisheld Carlos Sainz zullen dan aanwezig zijn. Een half uur later is het de beurt aan de tweede groep, met daarin Fernando Alonso, die eveneens zijn thuisrace rijdt, George Russell en Yuki Tsunoda. Vrijdag om 15:30 uur is het vervolgens tijd voor de persconferentie van de teambazen. Flavio Briatore zal namens Alpine tekst en uitleg geven, terwijl ook Pirelli-chef Mario Isola en Red Bull-teambaas Christian Horner aanwezig zullen zijn.

Donderdag 14:30 uur Oliver Bearman Haas Lando Norris McLaren Carlos Sainz Williams

Donderdag 15:00 uur Fernando Alonso Aston Martin George Russell Mercedes Yuki Tsunoda Red Bull

Vrijdag 15:30 uur Flavio Briatore Alpine Mario Isola Pirelli Christian Horner Red Bull

