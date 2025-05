De langverwachte TD018 gaat dit weekend van kracht. De maatregel werd van tevoren nog aangemerkt als een mogelijke gamechanger, maar inmiddels zijn de meningen wat afgezwakt. Gaan we dit weekend nog een verandering in de pikorde zien en zijn de teams klaar voor de aanpassing? In deze GPFans Special nemen we het met je door.

