Volgens Giedo van der Garde hoeft Red Bull Racing niet bang te zijn dat Max Verstappen tussentijds zijn contract ontbindt bij het team. Van Der Garde stelt alleen wel dat het Oostenrijkse team moet blijven verbeteren, anders gaat de viervoudig kampioen wel om zich heen kijken.

De afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. De Nederlander zelf heeft benadrukt dat hij zich prima voelt bij Red Bull en dat het echt zijn team is. Toch zijn er ook openingen gelaten voor een eventueel vertrek. Afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met Mercedes, hoewel dat verder nooit concreet is geworden. Daarnaast is Aston Martin ook aan het azen op de Red Bull-coureur en liet Adrian Newey weten dat als Aston Martin de beste auto heeft, dat het dan ook aanspraak kan maken op de beste coureur.

Verstappen blijft Red Bull trouw, totdat het team niet meer kan leveren

Aan Van Der Garde wordt in De Oranjezomer gevraagd of Verstappen dit jaar nog echt meedoet om de titel. "Zolang ze maar gewoon die updates brengen en die auto verbeteren, dan zal hij tot het einde gewoon meedoen", zo reageert hij. Van Der Garde kent Verstappen goed en praat veel met de Red Bull-coureur en aan hem wordt gevraagd of hij iets weet over de toekomst van Verstappen bij het Oostenrijkse team: "Als het op een gegeven moment niet meer gaat en hij kan niet meer voor de titel meevechten, dan gaat ie wel om zich heen kijken. Nieuw reglement, nieuwe motoren, dan zou ik kiezen voor Mercedes. Toen we van de V6 naar de V8 gingen, Mercedes was in die eerste drie jaar veruit de beste."

