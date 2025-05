Red Bull-teambaas Christian Horner gaat ervan uit dat de vierde plaats van Max Verstappen het maximaal haalbare was in Monaco. De verplichte tweestopper zorgde volgens hem nog wel voor interessante strategische kansen, maar in gesprek met De Telegraaf legt hij uit dat het grootste probleem in Monaco toch het inhalen blijft.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P4 en kwam ook als vierde over de streep. Het team nam een gok door de tweede stop zo lang mogelijk uit te stellen, in de hoop op wat chaos. Die bleef echter uit. Verstappen gaf na afloop al aan dat de RB21 simpelweg niet gebouwd is voor een circuit als Monaco.

Strategie Monaco

Horner zag de trage pitstop van Piastri en twijfelde op dat moment of Verstappen direct binnengehaald moest worden. "Maar ik denk dat we op z’n best náást Piastri waren terechtgekomen," aldus Horner. Daarom besloot het team het niet te doen. Verstappen dook pas in de voorlaatste ronde de pits in voor zijn tweede stop. "We besloten om lang door te rijden en hoopten op een safety car of rode vlag. Die bleven helaas uit. Het was zo'n race in Monaco waarin alle coureurs zich min of meer gedroegen."

De verplichte tweestopper zorgde volgens Horner wel voor meer strategische variatie, maar veranderde weinig aan het structurele probleem van het stratencircuit: "Ik denk dat de verplichte tweestopper wel zorgde voor interessantere strategieën en dat er meer risico in de lucht hing. Alleen blijft het fundamentele probleem hier dat je niet kunt inhalen. Je kunt seconden langzamer rijden en toch je positie behouden."

Kampioenschap

Het seizoen is nu officieel op een derde van de kalender en Verstappen heeft een achterstand van 25 punten op Piastri. "We wisten dat Monaco niet ons sterkste circuit zou zijn. We staan nu 25 punten achter op de WK-leider (Piastri, red.), die vandaag maar drie punten is uitgelopen. We hebben nog een heel lange weg te gaan in dit kampioenschap," aldus Horner, die er nog altijd vertrouwen in heeft.

TD018

Komend weekend gaat TD018 in, en Horner kijkt rustig uit naar de mogelijke impact van die technische richtlijn. "Vorige week in Imola kwam de auto goed uit de verf en we gaan nu weer naar circuits met meer snelle bochten. Daarnaast treedt volgende week in Spanje de regelwijziging omtrent de voorvleugels in werking. Misschien heeft het nul impact op de verhoudingen, maar het zal ongetwijfeld iets teweegbrengen," besluit hij.

