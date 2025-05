Lando Norris won zondag zijn tweede race van het seizoen 2025 door de F1 Grand Prix van Monaco voor het eerst in zijn carrière op zijn naam te schrijven. Hij versloeg Charles Leclerc en Oscar Piastri en was er vanzelfsprekend blij mee, maar vond de tactiek van Verstappen en Red Bull Racing aan het einde van de race erg lastig.

Na afloop van de race besprak Norris zijn zege in Monaco. "Het voelt fantastisch. Het is een lange race, maar het was leuk. We konden veel pushen en die laatste paar rondjes waren nerveus met Verstappen voor mij die snelheid verminderde en Leclerc achter mij. Maar we hebben de Monaco GP gewonnen. Hier droomde ik van als een kind en die droom is nu uitgekomen."

Norris vond vooral het einde lastig

Norris had het gevoel dat hij de hele race onder controle had, maar de Brit vond vooral de laatste fase van de race lastig toen hij achter Verstappen zat en de Nederlander aan het dromen was van een rode vlag. "Het lastigste was het einde. Verder had ik de controle. Verstappen zat voor mij en hij was mij lang aan het blokkeren. Daardoor kreeg ik Leclerc achter mij en ging ik zelf ook wat langzamer rijden om niet in de vieze lucht van Verstappen te zitten. Ik moest dus nog wel wat managen, maar het gaat wel een mooie avond worden zo en we gaan het zeker vieren."

