De Fédération Internationale de l'Automobile, beter bekend als FIA, heeft middels een statement gereageerd op het heftige nieuws dat er gisteren twee coureurs en een official zijn overleden bij verschillende races. De autosportbond zegt dat de "tragische incidenten van vandaag onze wereldwijde motorsportgemeenschap hebben verenigd."

Op zaterdag hebben twee coureurs en een official het leven gelaten. Ze kwamen om het leven tijdens hun deelname aan verschillende races. In de Schotse grensstreek Duns werd de Jim Clark Rally verreden en daar verongelukte de 39-jarige navigator van James Williams, Dai Roberts. Williams zelf werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het Royal Infirmary of Edinburgh ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De organisatoren hebben de rest van het evenement afgelast. Motorsport UK heeft laten weten "diepbedroefd" te zijn door de dood van Roberts en "betuigt zijn medeleven aan de familie en vrienden van Dai, de Jim Clark Rally, de Jim Clark Memorial Motor Club en de leden van de motorsportgemeenschap."

In totaal drie doden op gitzwarte dag in autosportwereld

In een afzonderlijk ongeluk, tijdens de Vintage Sports Car Club in Donington Park in Leicestershire, kwam ook coureur Julian Grimwade om het leven. De derde persoon, een 69-jarige man uit Kalundborg, werd dood verklaard nadat hij tijdens een jubileumrally van Nykøbing Falster Motor Sport werd aangereden door een auto. De desbetreffende coureur verloor de controle over het stuur en schepte twee officials. Eén van hen liet daarbij helaas het leven. Drie doden op één dag in de autosportwereld. Een gitzwarte dag voor de racegemeenschap, zo concludeert ook de FIA, die middels een statement haar medeleven en steun heeft uitgesproken.

FIA spreekt steun en medeleven uit via statement

"De FIA ​​is bedroefd door de tragische incidenten die zich vandaag hebben voorgedaan tijdens de Jim Clark Rally in Schotland, het Vintage Motorsport Festival in Donnington Park en de Nykøbing Falster Motor Sport's Anniversary Rally in Denemarken", staat in de verklaring. "Wij betuigen ons oprechte medeleven aan de familie, vrienden en dierbaren van degenen die helaas hun leven hebben verloren. Onze gedachten zijn ook bij de gewonden bij de ongevallen en we wensen hen veel sterkte en een spoedig herstel. De tragische incidenten van vandaag hebben onze wereldwijde motorsportgemeenschap verenigd en we bevestigen hiermee de volledige steun van de FIA ​​aan onze leden, functionarissen en concurrenten."

Motorsport UK Statement: Vintage Sports Car Club - https://t.co/1bT3mOhYAS pic.twitter.com/k80qLbj5QN — Motorsport UK (@ourmotorsportuk) May 24, 2025

