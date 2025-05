Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco, die hij als vijfde afsloot, teruggeblikt op zijn rondjes in Q3 en het incident waar hij met Lewis Hamilton en Ferrari bij betrokken was.

Tegenover de aanwezige media in Monaco, waaronder GPFans, stelt Verstappen na de kwalificatie dat vooral de tweede sector en de langzame bochten en kerbs wederom het grootste probleem voor Red Bull vormen. "Het werd voor mij in VT3 al wel duidelijk dat we wat limitaties hadden, maar tijdens de kwalificatie was het duidelijk dat de tweede sector echt heel slecht was. Ik kon de kerbs gewoon niet gebruiken, wat niet gunstig is. Ten opzichte van vorig jaar (toen P6 tijdens kwalificatie en de race) is de auto wel wat beter, maar we zijn gewoon zwak in de langzame bochten en de kerbs, onze auto heeft dat nooit leuk gevonden en gaat dat ook nooit leuk vinden." Over de updates was Verstappen ook duidelijk. "De balans van de auto is beter, maar we hebben niet genoeg mechanische grip."

Verstappen over incident met Hamilton

Verstappen werd ook gevraagd naar het incident met Hamilton, die hem ophield tijdens Q1 in Monaco. "Toen het gebeurde dacht ik 'wat gebeurt hier?', want er was duidelijk een auto die in de weg reed. Ferrari vertelde hem blijkbaar dat ik langzamer ging rijden, waardoor Hamilton logischerwijs weer sneller en op de racelijn ging rijden. Dat is normaal. Hij dacht dat ik aan een langzame ronde bezig was."

Verstappen verwacht straf Hamilton

Ondanks dat Verstappen het Hamilton niet kwalijk neemt en het de fout van Ferrari is, zou hij wel verrast zijn als de Brit geen straf zou krijgen voor het incident. "Ik weet dat het niet zijn fout was, maar ik kreeg ooit ook een straf van een plekje voor een lichter vergrijp. Als je hiermee weg kunt komen [zonder straf], zou ik daar erg verrast over zijn. Het is niet dat ik Hamilton een penalty wil aansmeren, maar het is meer dat het wel de standaard is die de FIA gebruikt voor dit soort momenten. Ik weet dat het de fout van Ferrari was, want Hamilton gaat normaal gesproken altijd netjes aan de kant en niemand wil een andere coureur expres ophouden. Het was spijtig, maar het is wel gebeurd."

