Frits van Amersfoort, die teambaas was van Max Verstappen toen hij in F3 namens Van Amersfoort Racing meedeed, kan wel aanwijzen waarom er een groot verschil is tussen de persoon Max Verstappen en Lando Norris. Hij wijst daarbij vooral naar Jos Verstappen en komt met een verhaal over de opvoeding van Max Verstappen.

Van Amersfoort was te gast in de F1-podcast van de NOS. In die podcast wordt hem gevraagd naar het verschil in karakter tussen Norris en Verstappen, die vorig jaar en ook dit jaar met elkaar en Oscar Piastri strijden om het kampioenschap in F1. "Nou ja, laten we dat maar in het midden laten. Het zijn hele aardige mensen, maar ik denk dat dat toch ook zijn sporen na heeft gelaten in het karakter [van Norris]. En ik kan het niet genoeg benadrukken, Max is natuurlijk een killer."

'Jos Verstappen belde toen Max'

Van Amersfoort geeft vervolgens door middel van een voorbeeld aan wat het verschil in karakter is tussen de familie Norris en die van Verstappen. "Het seizoen [toen Verstappen namens Van Amersfoort Racing reed] begon al heel indrukwekkend. Dat zal ik nooit meer vergeten. We hadden destijds een bandenjongen en die heette Kevin. Hij kon goed karten, met name op de indoorbaan van Coronel, vlakbij onze locatie. Meestal gingen we aan het begin van het seizoen voor de races karten met de hele club en Kevin versloeg Max. Max was onderweg naar huis en moest bellen met Jos. Het moest de volgende dag wel over. En toen waren de rollen omgedraaid, want Jos accepteerde niet dat Max op de kartbaan, in zijn eigen specialiteit, verloor van Kevin."

