Max Verstappen (27) was plots uiterst dominant tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, maar betekent dit dan ook dat hij nu weer dé favoriet is voor de wereldtitel? Sebastiaan Kissing en Nicolás Quarles van Ufford bespreken het onderwerp in de nieuwste podcastaflevering van GPFans Raceteam. "Ja, ze juichen te vroeg als ze echt denken dat hij kampioen gaat worden, maar hij doet zeker mee", zo klinkt het onder meer.

Plots zagen we weer het Red Bull Racing van weleer: dominant, spot on met de strategie en sterk op de banden. In Imola stak Verstappen er met kop en schouders bovenuit en kon zelfs het gevreesde McLaren geen vuist maken. Was het puur het circuit dat de RB21 zo goed ligt of waren het de updates die Red Bull heeft geïntroduceerd in Italië? En maakt dit dat Verstappen nu weer dé favoriet is voor de wereldtitel dit seizoen? In de meest recente podcastaflevering van GPFans Raceteam gaan presentator Kissing en F1-expert Quarles van Ufford uitgebreid in op het onderwerp.

Circuit in Imola uitermate geschikt voor Red Bull

Op de vraag of Verstappen na zijn ijzersterke optreden in Imola weer meedoet om het kampioenschap of dat zijn fans dan iets te vroeg juichen, antwoordt Quarles van Ufford: "Ja, hij doet mee om het kampioenschap, maar gaat ie het ook winnen? Dat is een hele andere kwestie. Maar hij doet zeker weer mee om het kampioenschap." Toch moeten de fans één ding niet vergeten - en dat is dat het circuit in Italië wel uitermate geschikt was voor de Red Bull. "Het is wel zo, ik denk dat dit weekend de perfecte cocktail was voor Verstappen. Het circuit ligt deze Red Bull perfect, met heel veel hoge snelheidsbochten, iets dat de RB21 leuk vindt, en weinig lage snelheidsbochten, wat de McLaren prettig vindt."

Juichen de Max Verstappen-fans te vroeg na Imola?

Toch moet ook zeker Red Bull credits krijgen, zegt Quarles van Ufford. "Een goede strategie, goede operationele keuzes, een goede kwalificatie; alles ging goed dit weekend voor Red Bull." Hij vervolgt: "Maar ja, juichen ze [de Verstappen-fans, red.] dan te vroeg? Ja, als ze echt denken dat ie kampioen gaat worden, maar hij doet zeker mee. Dit is echt een statement van Red Bull en van Max Verstappen."

