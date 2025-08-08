Nu de toekomst van Max Verstappen voor 2026 zeker is, kunnen de andere teams ook verder met hun plannen voor volgend jaar en daarna. De kans dat we na de zomerstop snel duidelijkheid krijgen van een paar teams is groot en de kans op een rijderswissel tijdens dit seizoen is ook nog groot.

In de podcast GPFans Raceteam gaat presentator Sebastiaan Kissing en analist van dienst Nicolás Quarles van Ufford in op de transferzomer die eraan zit te komen. Nadat de clausule van Verstappen is komen te vervallen, zullen de dominostenen nu snel gaan vallen volgens Van Ufford. Toch verwacht hij geen groot spektakel. "Ik denk niet zoiets extreem als dat Alpine binnen een week Oscar Piastri en Fernando Alonso verliezen. Ten eerste gaat Russell aangekondigd worden bij Mercedes. De verwachting is een tweejarig contract. Antonelli wordt ook verwacht dat hij gaat verlengen, maar met een enkel seizoen. Dit om 2027 open te houden voor Verstappen of een andere coureur die beschikbaar is tegen die tijd. Daarnaast moeten we het ook nog zien bij hem, ondanks al zijn potentie."

Cadillac op zoek naar twee coureurs

Dan is er nog Cadillac, dat vanaf 2026 als nieuw team op de grid staat en dus twee coureurs nodig heeft. Van Ufford denkt ongeveer te weten wie dit gaan worden. "Cadillac moet ook nog twee coureurs gaan aankondigen en dat gaat ook binnenkort gebeuren. Waarschijnlijk wordt Sergio Pérez de eerste, maar wie wordt de tweede? Valtteri Bottas is op dit moment de favoriet, maar Mick Schumacher - verstandig of niet - lijkt ook in een goede positie te zitten om daar coureur te worden. Ik zou het wel grappig vinden om Schumacher nog een kans te zien krijgen. Ik weet niet hoe goed hij daadwerkelijk is, maar het meest stabiele zou natuurlijk Pérez en Bottas zijn. Twee technisch goede coureurs die ook goede feedback geven, die goed weten hoe je een team kunt ontwikkelen. Ze weten (bij Sauber en Force India bijvoorbeeld) hoe je een team los krijgt van de grond in F1. Ze hebben goede connecties en Pérez heeft natuurlijk de ondersteuning van Carlos Slim. Die neemt ook aardig wat geld met zich mee."

'Hij is niet goed genoeg voor F1'

Waar Van Ufford niet onder de indruk van is, is Franco Colapinto. De coureur van Alpine maakt weinig indruk in 2025 en zou na de zomerstop al wel eens vervangen kunnen worden, ondanks dat de huidige berichtgeving is dat hij nog de kans krijgt. "Colapinto is niet goed genoeg voor F1. Ik heb veel contact met Argentijnen en die zijn allemaal fanatiek en denken dat het nooit aan hem ligt. Het is gewoon de slechtste coureur van de grid en het is niet echt spannend ofzo. Ik denk dat zijn kans verkeken is en het zou mij niks verbazen als Bottas de tweede seizoenshelft uit zou rijden voor Alpine. Het is bevestigd dat [Flavio] Briatore al heeft gevraagd [namens Alpine] bij Mercedes of hij beschikbaar is. De reacties van Mercedes was: ja. Ik denk dat het een goede move zou zijn van Alpine."

