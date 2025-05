Vandaag staat eindelijk de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Waar Oscar Piastri poleposition wist te behalen en Max Verstappen verrassend de tweede plek greep, moet Lando Norris genoegen nemen met P4. Hij blikt vooruit op de race van vanmiddag.

McLaren lijkt weer oppermachtig te zijn in Italië en is topfavoriet om de race te winnen met Piastri op pole. Hoewel George Russell en Verstappen sneller waren dan Norris, heeft de Brit nog veel vertrouwen in de race. In een eerder interview gaf hij nog aan dat het hoe dan ook niet aan de auto zal gaan liggen en dat McLaren en Norris alles in eigen hand hebben: "De auto is goed, want die staat op poleposition. Het is de snelste auto op de baan", zo liet hij weten tegenover onder andere GPFans.

Norris verklapt geheime ingrediënt

De Brit weet precies wat het geheime ingrediënt is voor de race in Imola: "De start is mijn grootste kans, maar om hier bij de start meer dan één iemand in te halen is niet makkelijk; het is erg smal en ik race tegen coureurs die veel risico nemen." Hiermee lijkt de 25-jarige coureur aan te geven dat de start van de race cruciaal is. Niet alleen voor hemzelf, maar voor iedereen op de grid.

Punten zijn hard nodig voor Norris

Norris zal de punten hard nodig hebben om aanspraak te maken op een eventuele kampioenschap. Momenteel staat op de tweede plek in strijd om het coureurskampioenschap. Met 115 punten en een achterstand op zijn teamgenoot Piastri, die momenteel met 131 punten de lijst aanvoert, is er nog genoeg om voor te racen. "Het seizoen is lang, dus ik moet hierin een goede balans vinden", geeft Norris zelf aan.

