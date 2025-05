Christijan Albers, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, stelt dat Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola een trucje gaat gebruiken om de auto van Red Bull beter te laten zijn in de buurt van de kerbstones.

Het is iet waar de auto van Verstappen al een tijdje niet zo goed in is: het gebruiken van de kerbs. In Imola is dit essentieel voor een goede ronde, zeker op zaterdag. Bij Viaplay stelt Albers dat Verstappen een oplossing heeft gevonden voor de problemen die Red Bull heeft met de kerbs. "Red Bull klaagt wel dat de kerbstones een groot probleem vormen, maar kijk eens wat Max doet in die chicane. Hij klapt vol over die kerbstones heen, en zet dan in de lucht zijn stuur weer recht, zodat hij zo snel mogelijk weer op zijn gas kan gaan. Ik ben verder gaan kijken, maar hij doet het echt gewoon drie, vier, of vijf keer."

Albers rekent op competitieve Verstappen in Imola

Albers denkt dat Verstappen iets gevonden heeft en dat hij met een andere motorstand zeker op zaterdag competitief gaat zijn. "Max komt gewoon met drie wielen los. Blijkbaar is hij dat aan het proberen, want hij doet het regelmatig. Max heeft een lijn gevonden, die hem toch vertrouwen geeft. Het is pas vrijdag. Motorvermogen doet heel veel. Dat kan drie tienden opleveren, en misschien nog wel meer."

