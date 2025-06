Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies is positief over wat Yuki Tsunoda laat zien bij Red Bull Racing, en verwacht dat als de Japanner zich kan blijven ontwikkelen, de limiet nog lang niet is bereikt.

Yuki Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De 25-jarige Japanner debuteerde in 2021 bij het zusterteam van de Oostenrijkse grootmacht, waar hij de afgelopen jaren een zichtbare ontwikkeling liet zien. Toch werd hij tot voor kort door de Red Bull-top nooit als échte kandidaat voor Red Bull Racing gezien. Zo werd eind vorig jaar nog de voorkeur gegeven aan de aanzienlijk minder ervaren Liam Lawson. De Kiwi werd echter vanwege tegenvallende prestaties na slechts twee raceweekenden weer uit het stoeltje gewipt, en teruggestuurd naar Racing Bulls.

De ervaring en de snelheid

Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg en kreeg onverwachts tóch de kans bij Red Bull Racing. In een exclusief interview met GPFans vertelt Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies dat Tsunoda het tot nu toe goed doet naast Verstappen: "We kunnen vanaf onze kant zien hoe moeilijk het voor Liam is om zonder tests of wat dan ook in een auto te springen, dus ik kan me alleen maar voorstellen hoe moeilijk dat voor Yuki is", doelt hij op de rijderswissel. "Maar hij heeft de ervaring en de snelheid. Hij doet het heel goed en ik weet zeker dat er nog meer gaat komen."

Wie weet waar de limiet ligt

Of Tsunoda een coureur is die de viervoudig wereldkampioen écht uit kan dagen? "Wij geloven in de ontwikkeling van coureurs en het zetten van stappen", vervolgt de Fransman. "Die jongens ontwikkelen zich, ze gaan sneller. Iedere vijf, zes races ontwikkelen ze zich. De écht goede coureurs zijn dan in staat om dingen te doen die ze eerder niet konden. Dat is precies wat Yuki heeft gedaan. Yuki was laat in zijn groei, dit was zijn vierde of vijfde jaar. De vraag is hoeveel progressie je nog kan boeken. Niemand had vorig jaar verwacht dat hij op dit niveau zou zitten. En het jaar daarvoor had niemand verwacht dat hij op het niveau van vorig jaar zou zitten. Als hij zich kan blijven ontwikkelen, wie weet waar de limiet ligt."

