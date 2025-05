Grand Prix van Emilia-Romagna: hoe laat begint het raceweekend in Imola?

Vandaag begint de triple header in Europa met de vrijdag van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Het belooft zoals vaak in Imola een spectaculair weekend te worden met het weer als onstabiele factor. Hoe laat begint vrijdag het raceweekend?

Het is alweer het zevende raceweekend van het seizoen 2025. Nadat er vooral races in Azië en het Midden-Oosten zijn verreden tot nu toe, gaat F1 tot eind september (met de uitzonder van Canada in juni) voorlopig alleen maar actief zijn in Europa. Imola is dus het begin van een triple header die verder zal gaan in Monaco en Spanje. In Imola brengen veel teams vaak upgrades mee, zo ook dit weekend is de verwachting.

Historie GP Emilia-Romagna

De Grand Prix van Emilia-Romagna stond in 2020 voor het eerst op het programma door de coronacrisis en is vervolgens op de kalender gebleven. Voor 2026 is het echter nog onzeker of het circuit wederom op de kalender staat, want het heeft een aflopend contract. In 2020 won Lewis Hamilton, maar sinds 2021 is Max Verstappen hier ongeslagen. In 2021, 2022 en 2024 won hij de race. In 2022 ging de race niet door wegens extreme weersomstandigheden.

Schema vrijdag in Imola

De vrijdag begint om 13:30 uur met de eerste vrije training, die tot 14:30 uur zal duren. Vervolgens wordt er om 17:00 uur wederom getraind door middel van de tweede vrije training. Deze sessie duurt tot 18:00 uur. De dag zal voor de teams en coureurs dus in het teken staan van veel testen, setups uitproberen en ervoor zorgen dat het team met de coureur klaar is voor de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Ook F2, F3 en de Porsche Supercup komen op vrijdag in actie.

