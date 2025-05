Het social media-team van de Formule 1 heeft een video uitgebracht waarin driekwart eeuw van de hoogste raceklasse wordt samengevat. De F1 viert namelijk vandaag dat het maar liefst 75 jaar bestaat, sinds de oprichting in 1950.

In het filmpje dat op X is gedeeld, worden een aantal bijzondere momenten getoond. Zo krijgen we in een flits de allereerste race ooit op Silverstone te zien. Ook komt Niki Lauda in het filmpje voor in ‘zijn’ rode Ferrari, met de iconische Marlboro-sponsoring. Natuurlijk mag Ayrton Senna ook niet ontbreken. Kortom: we zien in een drie minuten durende video de meest memorabele momenten uit de F1-geschiedenis terug: inhaalacties, pitlane-drama en zware crashes. Ook laat het oude foto’s zien die met een speciaal [AI, red.]-systeem gekleurd zijn; bijvoorbeeld van die allereerste race op Silverstone op 13 mei 1950.

75 Years.



In the blink of an eye.#F1 pic.twitter.com/WFJSq2orMA — Formula 1 (@F1) May 13, 2025

Heroes, legends, idols.



34 champions and counting since the dawn of F1 in 1950 👑#F1 #F175 pic.twitter.com/2bnnRsCy9T — Formula 1 (@F1) May 13, 2025

