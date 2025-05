Martin Brundle heeft in zijn column voor Sky Sports stevig uitgehaald naar Max Verstappen. De Nederlander zou volgens hem tijdens de Grand Prix van Miami hebben lopen klikken over George Russell. Verstappen stelde dat de Mercedes-coureur niet vertraagde tijdens een gele vlag, iets waar de FIA overigens het niet mee eens was.

De race in Miami kende geen grote problemen qua weer, al dreigde er vroeg op de dag wel regen. Ondanks het mooie weer, werd er wel een aantal keer een virtual safety car ingezet, onder meer vanwege lekke banden en motorproblemen bij een aantal coureurs. Deze situaties kwamen de McLaren-coureurs en Russell goed uit, waardoor zij hun pitstops konden maken zonder al te veel tijd te verliezen. Verstappen had minder geluk met de timing van zijn pitstop en daardoor kon Russell hem passeren.

Verhalen buiten school

Brundle haalt in zijn column uit naar Verstappen over zijn beschuldigingen richting Russell. "Russell had het lastig tijdens het evenement en mistte enkele tienden aan snelheid. Hij hield echter zijn hoofd, de auto en de banden bij elkaar. Door een goed getimede pitstop wist hij wéér een podium te pakken. Russell had mazzel door in ronde 29 te pitten tijdens de virtual safety car, waardoor hij derde kon worden. Max Verstappen bleeft kort op hem zitten, maar liep ook te klikken dat George niet aan het liften was tijdens de gelede vlag."

Verkeerd gezien

Hoewel de viervoudig wereldkampioen een scherpe concurrent kan zijn, die overtredingen van zijn rivalen opmerkt, leek hij zich in dit geval te hebben vergist. Red Bull Racing dacht dat Russell te hard reed onder de gele vlaggen voor Gabriel Bortoleto, die zijn auto halverwege de baan parkeerde met motorproblemen. De FIA oordeelde echter dat de Brit aantoonbaar langzamer reed, hoewel hij even accelereerde.