Mick Schumacher heeft tijdens het weekend van de Grand Prix van Miami in het geheim gesprekken gevoerd met Cadillac over een mogelijke terugkeer in de Formule 1. De jonge Duitser zou daarmee een kans krijgen om zijn racecarrière nieuw leven in te blazen na zijn vertrek bij Haas.

De gesprekken worden gerapporteerd door BILD en vonden plaats in het kader van een evenement dat Cadillac organiseerde in Miami Beach, waar het merk haar Formule 1-branding kwam showen. Schumacher was daar aanwezig, niet om oude banden met Haas aan te halen, maar om te praten over zijn toekomst met het Amerikaanse merk. Cadillac is op zoek naar een mix van ervaring en jeugd voor hun team en met de naam en ervaring van Schumacher, lijkt hij een aantrekkelijke optie.

Artikel gaat verder onder video

Herta

Colton Herta was lange tijd de gedoodverfde kandidaat voor het tweede stoeltje naast hoogstwaarschijnlijk Sergio Pérez, maar zijn kansen lijken kleiner te worden door het ontbreken van een superlicentie. Herta moet dit seizoen minimaal vierde eindigen in de IndyCar-serie om deze te bemachtigen, maar na vier races staat hij pas achtste. Dat lijkt de deur open te zetten voor Schumacher, die zich in Miami niet liet afleiden door het feestgedruis, maar gefocust was op zijn mogelijke comeback.

Terugkeer dichterbij

De kans om terug te keren in de Formule 1 lijkt voor Schumacher nu dichterbij dan ooit. Terwijl Herta twijfels heeft over een overstap naar de koningsklasse, is de jonge Duitser vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse voort te zetten. Met Cadillac als potentiële partner, zou hij in 2026 zomaar weer op de grid kunnen staan. Misschien niet helemaal in de lijn der verwachting van de afgelopen jaren natuurlijk, maar de naam Schumacher is voor een nieuw Formule 1-team zeker een grote naam om binnen te halen.