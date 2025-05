Na de geruchten omtrent het aanstaande ontslag van Jack Doohan bij Alpine heeft het Franse team het vandaag officieel gemaakt. Franco Colapinto, die sinds dit seizoen reservecoureur is bij Alpine, gaat vanaf de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna de opvolger zijn van Doohan en krijgt sowieso vijf races de tijd.

Hierdoor krijgt Pierre Gasly na Esteban Ocon en Doohan dus vanaf Imola een derde teamgenoot bij het Franse team. Daar waar Gasly de stabiele factor is de afgelopen jaren, is er rondom het tweede stoeltje van het Franse team constant discussie geweest. Ocon deed dit vooral met zijn gedrag op de baan, terwijl Doohan in 2025 zijn kansen niet heeft gegrepen en geen indruk kon maken tijdens de eerste zes races. Doohan werd dertiende in China, vijftiende in Japan, veertiende in Bahrein en zeventiende in Saoedi-Arabië met daarnaast een DNF in Australië en Miami. Nul punten dus voor Doohan.

Doohan al eind vorig jaar onder druk

Meestal kan er gesteld worden dat het geen goed nieuws is als een team drie reservecoureurs heeft. Paul Aron en Ryo Hirakawa zijn al twee reservecoureurs van het Franse team en daar kwam eind vorig jaar nog eens Colapinto bij, die ook veel sponsoren en dus veel geld met zich meebrengt. Dit, samen met de aanwezigheid van Flavio Briatore, zorgde ervoor dat de twijfel over de toekomst van Doohan eigenlijk al begonnen was voordat hij ook nog maar een race gereden had in 2025. Deze twijfel bleef eigenlijk constant, ondanks dat er even spraken zou zijn geweest van 'zekerheid' tot de zomer voor Doohan. Daar bleek dus geen spraken van te zijn.

Colapinto bij Alpine

Colapinto mocht vorig jaar plots al een halfjaar proeven aan F1 en zal voor veel mensen dan ook geen rookie meer zijn. Nu krijgt hij meer dan een halfjaar de tijd, achttien races om precies te zijn, om zich te laten zien richting 2026. In 2024 viel hij bij Williams in als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant. Colapinto werd twaalfde, achtste, elfde, tiende, twaalfde en reed tot Mexico een vrij prima seizoen. Daarna eindigde hij echter met drie DNF's in de laatste vier races (Singapore, Qatar en Abu Dhabi) en werd hij veertiende in Las Vegas. Met vijf punten, veroverd in Azerbeidzjan en Austin, sloot hij 2024 af.

